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خارج الحدود

ترامب: سنفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الاتحاد الأوروبي

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الاتحاد الأوروبي، وادعى أن الكتلة المكونة من 27 دولة "تأسست للعبث بالولايات المتحدة".

ترامب: سنفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الاتحاد الأوروبي

 

وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي إنه سيكشف قريبا عن تفاصيل التهديد الأخير بفرض رسوم جمركية على الأوروبيين.


وأضاف: "لقد اتخذنا قرارا وسنعلنه قريبا جدا. سيكون 25%"، بحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد الصين

ويعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد الصين.

وقال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، كندا والمكسيك، الأسبوع المقبل.

ولم يقدم ترامب مزيدا من التفاصيل، لكنه ذكر شركات صناعة السيارات، وقال إن الرسوم ستطبق "بشكل عام". وأضاف: "سوف تطبق على السيارات وكل الأشياء الأخرى".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دافع ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية، وقال إن السيارات الأجنبية والأدوية ورقائق أشباه الموصلات سوف تتأثر خلال أسابيع.

والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترامب في واشنطن هذا الأسبوع، وبدا واثقا من أنه نجح في إقناع ترامب بالتخلي عن نزاع تجاري مع الاتحاد الأوروبي والتركيز بدلا من ذلك على تعاملاته مع الصين.

وقال ماكرون لقناة فوكس نيوز بعد الاجتماع: "لا يمكنك خوض حرب تجارية مع الصين وأوروبا في الوقت نفسه. آمل أن أكون قد أقنعته".

 

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