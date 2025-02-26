أخبار مصر اليوم: الحكومة تعلن 8 قرارات هامة بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. السيسي يتابع جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية.. ورسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا بسبب مياه النيل

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، افتتحت محافظة الجيزة 28 معرضًا لـ "أهلا رمضان" على مساحة 17,825 مترًا مربعًا، بمشاركة 432 عارضًا وتوفير 554 باكية، بهدف تقديم السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وضمان توافر المنتجات الاستهلاكية بأسعار مناسبة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما تم من تصرف أحادي لإثيوبيا في بناء سد النهضة دون توافق مع دولتي المصب مصر والسودان، هو ضد كل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية.

وتابع “مدبولي”: “كنا حريصين كل الحرص على اتخاذ كل الإجراءات السياسية والدبلوماسية والتفاوض مع الأشقاء في إثيوبيا على مدار 13 سنة، وانتهى الأمر إلى توقف التفاوض لأننا لم نحصل على الجزء الذي يهمنا”.

أعلنت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي، قطار العاصمة، مواعيد حركة القطارات بعد التعديل، بداية من صباح السبت المقبل وبالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك

"رمضان كريم مع قطار العاصمة! قطار العاصمة هيشتغل من الساعة 6:00 صباحًا حتي 12:00 منتصف الليل طول شهر رمضان عشان تنقلاتك تكون أسهل وأريح.

مواعيد مهمة لازم تاخد بالك منها:

من بدر في اتجاه عدلي منصور:

قيام أول قطار: 5:56 صباحًا

قيام آخر قطار: 11:26 مساءً

أعلن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، في حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، ونستعرضها باختصار في النقاط الآتية:-

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة إلى 7 آلاف جنيه

-تكلفة زيادة الأجور للعاملين تصل إلى 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل

-زيادة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد أدنى 150 جنيها

-1000 جنيه علاوة غلاء معيشة لكل العاملين في الدولة

-زيادة المعاشات بحد أدنى 15% اعتبارا من مطلع يوليو المقبل

-رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2200 جنيه بتمويل إضافي يبلغ 6 مليارات جنيه

-أكثر من 35 مليار جنيه قيمة الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية

أعلن وزير المالية أحمد كجوك، حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، حيث تشمل زيادة المرتبات والأجور والمعاشات بدءًا من يوليو المقبل.

وأوضح توفير عدد من الفرص لبعض جهات الدولة لتلبية أي نقص في الاحتياجات، وفي يوليو المقبل صندوق المعاشات والتأمينات بصدد إعلان الزيادة الجديدة للمعاشات والزيادة ستكون بدءًا من يوليو وستكون موفقة.

أعلن وزير المالية أحمد كجوك، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، حيث تشمل زيادة المرتبات والأجور والمعاشات بدءًا من يوليو المقبل.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء، أنه سيتم عمل منحة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وصندوق برأس مال 10 ملايين جنيه للأسر والفئات الأولى بالرعاية.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين.

وأوضح وزير المالية أن هذه الزيادة تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى توفير الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية دون التأثير على الأسعار أو التسبب في أي تشوهات تضخمية.

قرارات مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة ـ شبين القناطر)، بين حكومتي مصر وإسبانيا.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، حيث استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تطورات إنشاء المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين، وكذا توفير الخدمات التعليمية ذات الصلة للطلبة من ذوي الهمم، والسعي لتوفير وجبات غذائية صحية للطلبة، والتعاون مع وزارة الصحة والسكان للكشف الدوري على الطلبة.

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