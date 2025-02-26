وزير المالية يعلن زيادة المعاشات بدءًا من يوليو المقبل

أعلن وزير المالية أحمد كجوك، حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، حيث تشمل زيادة المرتبات والأجور والمعاشات بدءًا من يوليو المقبل.

وأوضح توفير عدد من الفرص لبعض جهات الدولة لتلبية أي نقص في الاحتياجات، وفي يوليو المقبل صندوق المعاشات والتأمينات بصدد إعلان الزيادة الجديدة للمعاشات والزيادة ستكون بدءًا من يوليو وستكون موفقة.

ولفت إلى أن أقل زيادة في الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الإداري للدولة تصل إلى 1100 جنيه وتصل إلى 1600 باختلاف الدرجات المالية، وذلك بخلاف العلاوات الأخرى.

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