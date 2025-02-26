زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين.

وأوضح وزير المالية أن هذه الزيادة تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى توفير الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية دون التأثير على الأسعار أو التسبب في أي تشوهات تضخمية.

وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا مساعدات إضافية لمستفيدي تكافل وكرامة بقيمة 300 جنيه خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى دعم لأصحاب بطاقات التموين خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وأكد الوزير أن التضخم في تراجع كبير، متوقعًا أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدًا من الانخفاض، في ظل تنفيذ الحكومة لسياسات تستهدف تحقيق استقرار اقتصادي شامل.

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