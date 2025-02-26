القطار الكهربائي يعدل مواعيد التشغيل بداية من صباح السبت

أعلنت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي، قطار العاصمة، مواعيد حركة القطارات بعد التعديل، بداية من صباح السبت المقبل وبالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.

وجاء نص إعلان الشركة كما يلي

"رمضان كريم مع قطار العاصمة! قطار العاصمة هيشتغل من الساعة 6:00 صباحًا حتى 12:00 منتصف الليل طول شهر رمضان عشان تنقلاتك تكون أسهل وأريح.

مواعيد مهمة لازم تاخد بالك منها:

من بدر في اتجاه عدلي منصور:

قيام أول قطار: 5:56 صباحًا

قيام آخر قطار: 11:26 مساءً

من مدينة الفنون والثقافة في اتجاه عدلي منصور:

قيام آخر قطار: 11:05 مساءً

من مدينة المعرفة إلى عدلي منصور

قيام آخر قطار: 11:03 مساءً

من عدلي منصور في اتجاه مدينة الفنون والثقافة:

من بدر في اتجاه مدينة الفنون والثقافة:

قيام آخر قطار: 11:23 مساءً

من عدلي منصور في اتجاه مدينة المعرفة:

قيام آخر قطار: 10:15 مساءً

من بدر في اتجاه مدينة المعرفة:

قيام آخر قطار: 10:38 مساءً

من عدلي منصور في اتجاه مدينة بدر:

قيام آخر قطار: 11:30 مساءً

من مدينة الفنون والثقافة في اتجاه مدينة بدر:

قيام آخر قطار: 11:37 مساءً

من مدينة المعرفة في اتجاه مدينة بدر:

قيام آخر قطار: 11:03 مساءً

ساعات الذروة من الأحد إلى الخميس من 6:42 صباحًا الى 10:00 صباحًا و1:19 إلى 5:00 مساءً

ساعات الذروة أيام السبت من 7:00 صباحًا إلى 10:00 صباحًا و1:15 إلى 4:45 مساءً

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