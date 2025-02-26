الأربعاء 26 فبراير 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا بسبب مياه النيل

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما تم من تصرف أحادي لإثيوبيا في بناء سد النهضة دون توافق مع دولتي المصب مصر والسودان، هو ضد كل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية.


وتابع “مدبولي”: “كنا حريصين كل الحرص على اتخاذ كل الإجراءات السياسية والدبلوماسية والتفاوض مع الأشقاء في إثيوبيا على مدار 13 سنة، وانتهى الأمر إلى توقف التفاوض لأننا لم نحصل على الجزء الذي يهمنا”.

وأضاف رئيس الحكومة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: “لسنا ضد التنمية في أي دولة ولكن التنمية يجب أن تراعي الحقوق التاريخية والمقرة لكل الدول وخاصة دول المصب في آخر مسار الأنهار، وبالتالي لسنا ضد إقامة إثيوبيا المشروعات ولا أي دولة أخرى في حوض النيل ولكن يجب مراعاة الحقوق والمصالح الخاصة بكافة الدول”.

ولفت: أقمنا مشروعات معالجة الصرف الزراعي والتحلية ورفع كفاءة الترع والقنوات بحيث نستطيع تقليل كل الفواقد التي تفقد من مياه النيل وهذا ما مكننا في تلبية الاحتياجات.
وأكد: بانتهاء إثيوبيا من ملء السد لم تتأثر مناسيب بحيرة السد العالي، ولولا ما قامت به الدولة من مشروعات لحدث تأثر، إلى جانب الفيضان العالي.

ولفت: الخطورة من سد النهضة تكمن في حدوث الجفاف الممتد، وعدم التوافق في عملية التشغيل وتصريف المياه في هذه الدولة مع الجفاف الممتد سيمثل خطورة على الأمن المائي لمصر، ونتحرك في هذا الأمر ونتعامل مع كل دول حوض النيل لإيضاح الصورة، ولن نسمح لأي تهديد مائي لحقوقنا المائية، ومصر تحتفظ بكل الإجراءات التي تحفظ حقوقها المائية.
 

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رئيس الحكومة مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اثيوبيا سد النهضة مياه النيل

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