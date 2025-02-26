مع اقتراب شهر رمضان المبارك، افتتحت محافظة الجيزة 28 معرضًا لـ "أهلا رمضان" على مساحة 17,825 مترًا مربعًا، بمشاركة 432 عارضًا وتوفير 554 باكية، بهدف تقديم السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وضمان توافر المنتجات الاستهلاكية بأسعار مناسبة.

أسعار السلع في معارض "أهلا رمضان" بمحافظة الجيزة

ويُقام المعرض الرئيسي لـ "أهلا رمضان" في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة، ويضم مجموعة واسعة من السلع الغذائية، أبرزها:

الأرز المعبأ: من 26 إلى 29 جنيهًا للكيلو حسب نسبة الكسر.

السكر المعبأ: 30 جنيهًا للكيلو.

المكرونة: 280 جم بـ 7.5 جنيه، 400 جم بـ 10.5 جنيه، 500 جم بـ 12.5 جنيه.

الزيت الخليط: زنة 700 مللي بـ 47 جنيهًا، وزنة 800 مللي بـ 52 جنيهًا.

كرتونة البيض: 145 جنيهًا.

اللحوم: البلدي بـ 280 جنيهًا للكيلو، السوداني بـ 275 جنيهًا للكيلو.

الدواجن المجمدة: (محلية – برازيلية) بـ 135 جنيهًا للكيلو.



توسع في افتتاح معارض "أهلا رمضان" بمختلف أحياء الجيزة

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على استمرار توفير السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان. وأشار إلى أن المعارض تم توزيعها على مختلف الأحياء والمراكز، أبرزها:

حي العمرانية (المعرض الرئيسي).

حي الهرم (معرضان).

حي جنوب الجيزة (3 معارض).

معارض في أحياء: الطالبية، بولاق الدكرور، إمبابة، الوراق، العجوزة، الدقي، المنيرة.

معارض في المراكز: أبو النمرس، الحوامدية، البدرشين، العياط.

معارض في الواحات البحرية (معرضان)، أطفيح، الصف، أوسيم، كرداسة، منشأة القناطر.

المناطق الجديدة: مدينتا 6 أكتوبر (معرضان)، مدينة أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر (معرض واحد لكل منهما).

وتسعى محافظة الجيزة من خلال هذه المعارض إلى توفير المنتجات بأسعار مخفضة، لضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار تتناسب مع مختلف الفئات، خاصة مع تزايد الطلب خلال شهر رمضان المبارك.

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