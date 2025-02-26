الحكومة تعلن 8 قرارات هامة بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

أعلن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، في حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، ونستعرضها باختصار في النقاط الآتية:-

-زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة إلى 7 آلاف جنيه

-تكلفة زيادة الأجور للعاملين تصل إلى 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل

-زيادة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد أدنى 150 جنيها

-1000 جنيه علاوة غلاء معيشة لكل العاملين في الدولة

-زيادة المعاشات بحد أدنى 15% اعتبارا من مطلع يوليو المقبل

-رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2200 جنيه بتمويل إضافي يبلغ 6 مليارات جنيه

-أكثر من 35 مليار جنيه قيمة الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية

وبالنسبة للبطاقات التموينية خلال شهري رمضان وعيد الفطر

-تقرر صرف دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين، حيث ستستفيد 10 ملايين أسرة من هذا الدعم، وهي الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح كجوك أن البطاقة التي تحتوي على فرد واحد ستحصل على 125 جنيهًا كمبلغ إضافي، بينما البطاقة التي تضم فردين ستحصل على 250 جنيهًا كدعم إضافي.

وأوضح وزير المالية: هذا الدعم سيشمل أول طفلين مسجلين على البطاقات، مع استمرار هذه الإجراء خلال شهر رمضان والعيد، بهدف تقديم مساعدة نقدية للأسر وتوجيه الدعم بشكل ملائم خلال هذه الفترة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.