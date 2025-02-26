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أخبار مصر

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

وزيرالمالية، فيتو
وزيرالمالية، فيتو
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أعلن وزير المالية أحمد كجوك، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، حيث تشمل زيادة المرتبات والأجور والمعاشات بدءًا من يوليو المقبل.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء، أنه سيتم عمل منحة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وصندوق برأس مال 10 ملايين جنيه للأسر والفئات الأولى بالرعاية.

ولفت: لا ننسى الفلاح المصري، وبالتالي، تم تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي 2200 جنيه.

وأشار: نستهدف زيادة الأجور للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات و4.5 مليون عامل في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة، وسنعمل إجراءات تصل إلي 85 مليار جنيه العام المالي القادم.

وأكد: تقرر عمل علاوة غلاء المعيشة لـ 1000 جنيه لكل العاملين بالدولة، وعلاوة قطعية لكل العاملين بالدولة بقيمة تصل إلى 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة إلى 7000 جنيه بدءًا من يوليو وزيادة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدني.

 

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وزير المالية زيادة المرتبات والأجور والمعاشات حزمة الحماية الاجتماعية حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
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