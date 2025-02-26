الأربعاء 26 فبراير 2025
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أخبار مصر

فض 3 مواقف عشوائية وضبط 300 مخالفة وحجز 42 سيارة بالجيزة

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
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وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بضرورة الالتزام بخطط المتابعة لضبط حركة سيارات السرفيس بالمواقف وخطوط السير بنطاق المحافظة خلال شهر رمضان لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتوفير العدد الكافى من السيارات التى تناسب حركة المواطنين بمختلف الخطوط خاصة بأوقات الذروة.

وتابع محافظ الجيزة جهود الجهاز للرقابة على المواقف وخطوط السير، حيث اطلع المحافظ على بيان جهاز السرفيس والنقل الجماعى والخاص بالمجهودات.

وشمل البيان شن عدد من حملات الضبط والمتابعة بنطاق (كورنيش النيل، خاتم المرسلين، المريوطية، الهرم، الرماية، هضبة الأهرام، ميدان النهضة، كوبرى الخشب، عرابى، الكيت كات، اللبينى، طريق مصر أسيوط الزراعى).
 

فض ٣ مواقف عشوائية بالكيلو ٢٨ والمريوطية ومزلقان ناهيا

وتمكنت الحملات من فض ٣ مواقف عشوائية بالكيلو ٢٨ والمريوطية ومزلقان ناهيا، وكذا ضبط ٣٠٠ مخالفة لخطوط السير والتحميل خارج المواقف العشوائية وعدم الالتزام بالتعريفة وحجز ٤٢ سيارة لتقطيع الطريق وعدم الالتزام بتعريفة الركوب.

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