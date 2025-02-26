الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

نص تحريات ضبط 4 شركات سياحية غير مرخصة للنصب على راغبي الحج والعمرة

شركات سياحية
شركات سياحية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 4 شركات سياحية بدون ترخيص لتنظيم برامج الحج والعمرة للنصب والاحتيال على المواطنين.

 

تنظيم برامج الحج والعمرة للنصب على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات قطاع  الأمن العام قيام  4 شركات  "بدون ترخيص"  بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

 

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات والمكاتب - عدد من جوازات وصور جوازات السفر للمواطنين - تذاكر طيران - مجموعة من كروت الدعاية وصور إعلانات الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي – برامج رحلات الحج والعمرة والسياحة الداخلية والخارجية – طلبات الحصول على تأشيرات للسفر - دفاتر وإيصالات استلام نقدية –– تأشيرات وصور منها – عقود )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).

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