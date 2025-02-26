الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 7 تجار مخدرات بحوزتهم 64 كيلو حشيش بالإسكندرية والشرقية

سقوط 7 تجار مخدرات
سقوط 7 تجار مخدرات بحوزتهم 64 كيلو حشيش

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية بمديريتى أمن (الإسكندرية والشرقية) جهودها لمكافحة جرائم جلب والإتجار فى المواد المخدرة.

ففى الإسكندرية تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة باب شرق، وبحوزته 12 كيلو جراما لمخدر الحشيش، كماتم ضبط 3 عناصر إجرامية “لـ 2 منهم معلومات جنائية ” بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهم 32 كيلو جراما لمخدر الحشيش.

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وفى مديرية أمن الشرقية تم ضبط عنصرين إجراميين “ لأحدهما معلومات جنائية” بدائرة مركز شرطة منيا القمح وبحوزتهما (15 كيلو جراما لمخدر الحشيش، وضبط إحدى السيدات بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبحوزتها 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- طبنجة وعدد من الطلقات وسيارة، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

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