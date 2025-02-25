أخبار الرياضة اليوم، بيان ناري من مجلس الزمالك، الأهلي يتقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط ضد تجاوزات جماهير الأبيض، وعقوبات صارمة من رابطة الأندية

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة قبل قليل، عقوبات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك طبقا للائحة المسابقة، ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2024-2025.. وجاءت قرارات إدارة المسابقات على النحو التالي:

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي تقدمه اليوم بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد جماهير نادي الزمالك، نظرًا لما بدر منها من تجاوزات غير لائقة، وسباب، وشتائم، غير مبررة بحق لاعب الأهلي إمام عاشور، أثناء مباراة القمة الأخيرة التي أقيمت يوم السبت الماضي.

الدوري الممتاز، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اختيار هدف أشرف بن شرقي في مرمى الزمالك، كأفضل أهداف الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.

أثار إعلان رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قيمة الجوائز الجديدة لبطولة كأس الرابطة بعد زيادتها، حالة من الجدل والتساؤلات بين جماهير الكرة المصرية.

أودعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حيثيات حكمها في قضية الإعلامي إبراهيم فايق بنشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “الفار” محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي.

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قائمة القلعة الحمراء لمواجهة نظيره نادي حرس الحدود، غدا الأربعاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي علي زيارة موقع بناء استاد النادي في الشيخ زايد، وذلك من أجل الإشراف على عمليات البناء.

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا بعد أنباء نية رابطة الأندية المصرية بإيقاف جماهير القلعة البيضاء عقب مباراة القمة.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تغيير اسم بطولة كأس رابطة الأندية المصرية في الموسم الكروي الحالي 2024 - 2025، ليصبح المسمى الجديد لها هو “كأس عاصمة مصر”.

كشفت تقارير إسبانية، عن تطور مفاجئ في مستقبل المدرب بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في الموسم المقبل.

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