الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إيقاف جمهور الأهلي وحرمان الزمالك من جمهوره مباراتين في عقوبات الجولة 15 بالدوري

مباراة الأهلي والزمالك،
مباراة الأهلي والزمالك، فيتو

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة قبل قليل، عقوبات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك طبقا للائحة المسابقة، ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2024-2025.. وجاءت قرارات إدارة المسابقات على النحو التالي: 

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة إنبي وسموحة 

إيقاف محمد ناصر محمد لاعب فريق إنبي مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للطرد للعب العنيف.

إيقاف علي عمر صابر لاعب فريق سموحة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

 

مباراة فاركو ومودرن سبورت 

إيقاف جيفرسون انكادا لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

 

مباراة البنك الأهلي والاتحاد  

إيقاف يعقوب عيسى هاكو لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمود محمد طاهر شبانة لاعب فريق الاتحاد مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.


مباراة المصري والاسماعيلي 

إيقاف باهر محمد مجدي المحمدي لاعب فريق المصري مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للطرد للعب العنيف.

إيقاف نادر فرج محمد عبدالله لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الأهلي والزمالك 

توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 200 ألف جنيه ومنع المتواجدين من جمهور النادي الأهلي الحاضرين في مباراة الأهلي والزمالك في مدرجات الدرجة الثالثة شمال من حضور مباراة حرس الحدود والأهلي في الجولة السادسة عشر من دوري nile وذلك للسباب الجماعي لجماهير الفريق المنافس.

إيقاف نبيل عماد علي المهدي لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه وإقامة مباراتين بدون جمهور لفريق الزمالك على أن يتم التطبيق خلال مباراتي الفريق القادمتين في الجولة السادسة عشر والسابعة من دوري nile.

مباراة زد أف سي وغزل المحلة 

إيقاف ماتا ماجاسا لاعب فريق زد أف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف ليونارد بارتوليوم كاموني لاعب فريق زد أف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 50 ألف جنيه وذلك لحصول لاعبي الفريق على عدد 6 بطاقات في نفس المباراة.

مباراة بيراميدز وطلائع الجيش 

إيقاف خالد سرحان علي سطوحي لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.


مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

\

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رابطة الأندية الدوري المصري رابطة الأندية المصرية المحترفة الزمالك الأهلى والزمالك

مواد متعلقة

اليوم، رابطة الأندية تعقد مؤتمرًا للكشف عن الاسم الجديد لكأس الرابطة

رابطة الأندية تحذف الفيديو الساخر من الأهلي وتحول المسؤول للتحقيق الفوري

الزمالك ينتظر تفسيرا من رابطة الأندية بعد أزمة رجل مباراة بتروجت

رابطة الأندية تكشف سبب تتويج لاعب بتروجت بجائزة رجل المباراة وتجاهل بنتايك
ads

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا 2025

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025

منها زيادة المرتبات والمعاشات، فخري الفقي يكشف توقعاته لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

بيان عاجل من دار الإفتاء حول استطلاع هلال شهر رمضان المبارك

بعد التصدي لمخطط التهجير، فخ جديد لمصر مقابل عرض مالي

الحكومة: الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خلال الساعات المقبلة (فيديو)

من يتحمل تكلفة احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؟ الحكومة ترد (فيديو)

رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة باجتماع الحكومة غدًا

منوعات

المزيد

مصرع 21 شخصا جراء السيول في أفغانستان

حقيقة عثور العلماء الصينيين على ساحل محيط قديم على المريخ

انفصال مركبة Progress MS-28 عن المحطة الفضائية وأخرى تلتحم بها قريبا

في 5 دقائق، تفاصيل سرقة المرحاض الذهبي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء

تفاصيل حساب التوفير الإسلامي في البنك الزراعي

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من ينكر وجود الملائكة؟ عالم أزهري يجيب

الإفتاء تحسم الجدل بشأن حكم استعمال السواك ومعجون الأسنان أثناء الصيام (فيديو)

هل عدم ارتداء المرأة للحجاب في نهار رمضان يبطل الصوم؟أمين الفتوى يجيب"فيديو"

المزيد
الجريدة الرسمية