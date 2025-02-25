إيقاف جمهور الأهلي وحرمان الزمالك من جمهوره مباراتين في عقوبات الجولة 15 بالدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة قبل قليل، عقوبات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك طبقا للائحة المسابقة، ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2024-2025.. وجاءت قرارات إدارة المسابقات على النحو التالي:

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة إنبي وسموحة

إيقاف محمد ناصر محمد لاعب فريق إنبي مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للطرد للعب العنيف.

إيقاف علي عمر صابر لاعب فريق سموحة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة فاركو ومودرن سبورت

إيقاف جيفرسون انكادا لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة البنك الأهلي والاتحاد

إيقاف يعقوب عيسى هاكو لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمود محمد طاهر شبانة لاعب فريق الاتحاد مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.



مباراة المصري والاسماعيلي

إيقاف باهر محمد مجدي المحمدي لاعب فريق المصري مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للطرد للعب العنيف.

إيقاف نادر فرج محمد عبدالله لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الأهلي والزمالك

توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 200 ألف جنيه ومنع المتواجدين من جمهور النادي الأهلي الحاضرين في مباراة الأهلي والزمالك في مدرجات الدرجة الثالثة شمال من حضور مباراة حرس الحدود والأهلي في الجولة السادسة عشر من دوري nile وذلك للسباب الجماعي لجماهير الفريق المنافس.

إيقاف نبيل عماد علي المهدي لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه وإقامة مباراتين بدون جمهور لفريق الزمالك على أن يتم التطبيق خلال مباراتي الفريق القادمتين في الجولة السادسة عشر والسابعة من دوري nile.

مباراة زد أف سي وغزل المحلة

إيقاف ماتا ماجاسا لاعب فريق زد أف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف ليونارد بارتوليوم كاموني لاعب فريق زد أف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 50 ألف جنيه وذلك لحصول لاعبي الفريق على عدد 6 بطاقات في نفس المباراة.

مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

إيقاف خالد سرحان علي سطوحي لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.



مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

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