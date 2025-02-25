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رياضة

عجائب الكرة المصرية، جائزة "كأس الرابطة" ضعف جائزة بطل الدوري الممتاز

درع الدوري الممتاز،
درع الدوري الممتاز، فيتو

أثار إعلان رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قيمة الجوائز الجديدة لبطولة كأس الرابطة بعد زيادتها، حالة من الجدل والتساؤلات بين جماهير الكرة المصرية.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الرابطة اليوم الثلاثاء بمقر شركة العاصمة الإدارية، أنه تم زيادة جوائز بطولة كأس الرابطة في نسخة الموسم الحالي.

مكافأة بطل كأس الرابطة ضعف بطل الدوري الممتاز

وبناء على ما أعلنه أحمد دياب يحصل بطل كأس الرابطة على 10 ملايين جنيه، في حين يحصل بطل مسابقة الدوري الممتاز، وهي البطولة المحلية الأهم والأقوى، على خمسة ملايين جنيه فقط، وهو ما أثار الدهشة والجدل بين جماهير الكرة المصرية وخبرائها

ويرى أغلب الخبراء والجماهير أنه من المفترض أن يحصل العكس، وأن يحصل بطل الدوري الممتاز على جائزة مالية ضعف ما يحصل عليه بطل كأس الرابطة

زيادة جوائز كأس الرابطة

وكان دياب أكد أنه تم بيع مسمى كأس الرابطة في هذا الموسم بعد نجاح البطولة بشكل كبير، مؤكدا أن جوائز بطولة الرابطة تصل لـ ٢٥ مليون جنيه، في الوقت الذي يحصل أي ناد يشارك في البطولة  على ٤٠٠ ألف جنيه نظير المشاركة فقط علي أن تكون الجوائز كالتالي:

البطل ١٠ ملايين جنيه 
الوصيف ٤ ملايين  
الثالث ٢ مليون جنيه
الرابع 1.5 مليون جنيه

زيادة جوائز كاس الرابطة، فيتو
زيادة جوائز كاس الرابطة، فيتو

 

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