أعلى أجر في العالم، ناد سعودي يرغب في تعيين جوارديولا مديرا فنيا

كشفت تقارير إسبانية، عن تطور مفاجئ في مستقبل المدرب بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة " إل ناسيونال"، أن ناديا سعوديا قد عرض شفهيًا على بيب جوارديولا تولي تدريب فريقه الدوري السعودي، بداية من الموسم المقبل، مع راتب سنوي ضخم سيجعله المدرب الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم.

وأضافت الصحيفة، أن العرض جاء في وقت حساس، خاصة في ظل تجديد جوارديولا عقده مع مانشستر سيتي في نوفمبر الماضي لمدة موسمين إضافيين.

على الرغم من هذه التحديات، لا تزال إدارة مانشستر سيتي تضع كامل ثقتها في جوارديولا، الذي يعتبر واحدًا من أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم الأوروبية منذ عام 2008.

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