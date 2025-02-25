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رياضة

بيان عاجل من مجلس الزمالك: هناك تحريض ضد جمهورنا من إعلامي فئوي

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا بعد أنباء نية رابطة الأندية المصرية بإيقاف جماهير القلعة البيضاء عقب مباراة القمة. 

 

بيان نادي الزمالك 

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رفضه القاطع لمحاولات البعض بتوجيه رابطة الأندية المحترفة لتوقيع عقوبات على نادي الزمالك وجماهيره عقب لقاء القمة الأخير أمام النادي الأهلي في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأعلن النادي في بيانه الرسمي، تمسكه بحقوق جماهيره وحرصه على عدم المساس بها باعتبارهم السند الحقيقي للنادي في كل الأوقات. 

وقال النادي في بيانه: إنه تابع مجلس إدارة نادي الزمالك الإدعاءات والتحريض ضد جمهوره التي مارسها إعلامي بإحدى القنوات الفئوية ومعروف عنه انحيازه الصارخ ضد الزمالك وجماهيره بشكل دائم، إلى جانب التحريض الممنهج من جانبه ضد جمهور الزمالك لدفع رابطة الأندية المحترفة لإصدار  قرارات ضد الزمالك وجماهيره، بل وصلت هذه الأفعال لتهديد  مسؤولى رابطة الأندية إما بعقاب جمهور الزمالك أو الاستقالة والرحيل من مناصبهم.

وواصل: “ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يسمح بأن يتم إدارة مسابقات الكرة في مصر عبر منابر الإعلام، وأنه من المفترض أن يكون كيان رابطة الأندية هو كيان احترافي مُستقل بعيد عن الأهواء والانتماءات”.

وأضاف: “كما يُجدد مجلس إدارة نادي الزمالك مخاطبته للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز على ضرورة التدخل لضبط المشهد الإعلامي الرياضي في مصر، والذي قد يؤدي استمراره بهذا الشكل إلى الإنزلاق نحو ما لا يحُمد عقباه، وحتى لا  يؤدي إلى إفساد كل الجهود المبذولة لتوفير مناخ رياضي خالي من الاحتقان وإثارة العنف”. 

واستكمل البيان: أن نفس الإعلامي المقصود تحدث بصورة واضحة للعيان ( الفيديوهات في حلقة أمس الاثنين تبرهن على صحة ذلك) تؤكد إننا مقبلون على مرحلة لن يكون فيها أي نجاح لنبذ التعصب، وتصرفاته السابقة خير دليل على ذلك ونحن في غنى عن سرد وقائع يعلمها القاصي والداني أوصلتنا إلى مرحلة ينبغي عدم العودة إليها مجددًا. 

وأتم:" أنه ختامًا فإن مجلس إدارة نادي الزمالك لا يدخر جهدًا  في سبيل الارتقاء بالروح الرياضية واتباع كافة الخطوات الكفيلة بأن يكون الاحترام والعدالة بين جميع الأطراف في منظومة كرة القدم هو السائد بعيدًا عن الانتماءات والأهواء  من جانب البعض والتي تحتاج إلى تدخل حاسم قبل فوات الأوان. 

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