هدف أشرف بن شرقي الأفضل في الجولة الـ15 بالدوري الممتاز (فيديو)

الدوري الممتاز، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اختيار هدف أشرف بن شرقي في مرمى الزمالك، كأفضل أهداف الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.

وكتب الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية على “فيسبوك”: “أول هدف = أفضل هدف بالجولة الـ15 بالدوري المصري بتصويت الجماهير”.

أول أهداف بن شرقي

ودون أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي اسمه بحروف من ذهب في تاريخ ديربي القاهرة وذلك بعدما سجل هدفا للأحمر في شباك الزمالك في مباراته الأولى مع الفريق.

وسجل أشرف بن شرقي هدف الأهلي في الديربي أمام الزمالك بالدقيقة 71 من المباراة.

وبهذا الهدف أصبح الدولي المغربي أول لاعب أجنبي يسجل بقميص الأهلي والزمالك في القمة.

كما أصبح لاعب الأهلي تاسع لاعب يسجل للفريقين في القمة " كهربا وإمام عاشور وحسام حسن وعبد الكريم صقر ولبيب محمودو أحمد حسن ومصطفى كامل طه وجمال عبد الحميد.

وكان أشرف بن شرقي سجل في مرمى الأهلي حينما كان لاعبا في صفوف الزمالك. الدورين الأول والثاني.

الأهلي ضد الزمالك

وكان المغربي أشرف بن شرقي سجل هدف الأهلي الأول بالدقيقة 71 من عمر المباراة ثم سجل مواطنه محمود بنتايك لاعب الزمالك هدف التعادل في مرمى الأهلي بالدقيقة 83 ليكون المغاربة كلمة السر في اللقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.