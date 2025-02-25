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رياضة

هدف أشرف بن شرقي الأفضل في الجولة الـ15 بالدوري الممتاز (فيديو)

أشرف بن شرقي، فيتو
أشرف بن شرقي، فيتو

الدوري الممتاز، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اختيار هدف أشرف بن شرقي في مرمى الزمالك، كأفضل أهداف الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.

وكتب الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية على “فيسبوك”: “أول هدف = أفضل هدف بالجولة  الـ15 بالدوري المصري بتصويت الجماهير”.

أول أهداف بن شرقي

ودون أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي اسمه بحروف من ذهب في تاريخ ديربي القاهرة وذلك بعدما سجل هدفا للأحمر في شباك الزمالك في مباراته الأولى مع الفريق. 

وسجل أشرف بن شرقي هدف الأهلي في الديربي أمام الزمالك بالدقيقة 71 من المباراة. 

وبهذا الهدف أصبح الدولي المغربي أول لاعب أجنبي يسجل بقميص الأهلي والزمالك في القمة.

كما أصبح لاعب الأهلي تاسع لاعب يسجل للفريقين في القمة " كهربا وإمام عاشور وحسام حسن وعبد الكريم صقر ولبيب محمودو أحمد حسن ومصطفى كامل طه وجمال عبد الحميد. 

وكان أشرف بن شرقي سجل في مرمى الأهلي حينما كان لاعبا في صفوف الزمالك. الدورين الأول والثاني.

 

الأهلي ضد الزمالك

وكان المغربي أشرف بن شرقي سجل هدف الأهلي الأول بالدقيقة 71 من عمر المباراة ثم سجل مواطنه محمود بنتايك لاعب الزمالك هدف التعادل في مرمى الأهلي بالدقيقة 83  ليكون المغاربة كلمة السر في اللقاء.

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