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رياضة

الخطيب يتابع أعمال بناء استاد النادي الأهلي (صور)

الخطيب يتابع أعمال
الخطيب يتابع أعمال بناء استاد النادي الأهلي، فيتو

حرص  الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي علي زيارة موقع بناء استاد النادي في الشيخ زايد، وذلك من أجل الإشراف على عمليات البناء.  

وجاءت الزيارة في حضور محمد كامل رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء والعضو المنتدب. 

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة القلعة  الحمراء صورا من كواليس زيارة الخطيب لموقع بناء استاد الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود غدا الأربعاء  ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود،  في الرابعة مساء غد الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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الخطيب محمود الخطيب النادي الأهلي الأهلي

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