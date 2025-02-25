أخبار مصر اليوم، الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس أول أيام رمضان، الحكومة: الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خلال ساعات، وافتتاح المتحف المصري الكبير 3 يوليو
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
وزير الصحة: مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات طبية بحلول 2030
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات والمستلزمات الطبية إلى الأسواق العالمية، ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة الحكومة المصرية لزيادة صادرات المنتجات الطبية وتعزيز دور مصر في القطاع الصحي إقليميًا وعالميًا، لاسيما في القارة الإفريقية.
شيخ الأزهر: لا حل لما يعانيه العالم اليوم إلا بالعودة إلى الدين
استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر، معالي أنيتا ديمتريو، رئيسة مجلس النواب بجمهورية قبرص؛ لبحث سبل التعاون المشترك في المجال العلمي.
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس أول أيام رمضان
كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة مع حلول شهر رمضان.
زيارة تعليمية للطلاب الوافدين لمعهدي الكبد والأورام بالمنوفية ضمن مبادرة “ادرس في مصر”
نظّمت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين زيارة تعليمية للطلاب الوافدين إلى معهد الكبد القومي ومعهد الأورام بجامعة المنوفية.
طلاب جامعة عين شمس يشاركون بالموسم الـ 13 من مهرجان إبداع
شاركت إدارة النشاط الفني بالادارة العامة لرعاية الشباب واللجنة الفنية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس بالمسابقات الفنية المقامة بمهرجان إبداع الموسم الثالث عشر، والذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة ويتم التنافس في المجالات الفنية بين الجامعات والأكاديميات الحكومية والخاصة، وذلك تحت إشراف عام إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.
وزير السياحة: افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو
أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن جميع الجهات المعنية تعمل على إخراج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها العالمية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من الرعاة لتمويل الحدث، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء بعدم تحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية.
انطلاق أكبر ملتقي توظيفي لجامعة عين شمس لعام 2025 بمشاركة 75 شركة محلية وعالمية
انطلقت اليوم فعاليات النسخة الرابعة من الملتقى التوظيفي الأكبر لجامعة عين شمس "ASU Employment Fair 2025" والذى ينظمه مركز توظيف جامعة عين شمس على مدار يومي 25، 26 فبراير.
وزير الطيران: إيركايرو تمتلك خطة استراتيجية لزيادة أسطولها لـ 80 طائرة
افتتح الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، مكتب شركة ايركايرو أحد أزرع مصر الطيران داخل مبنى الركاب رقم 1 في مطار القاهرة، وذلك بعد أعمال التوسعة والتجديد لتشمل خدمات عدة منها عمليات الشركة ومكتب الطواقم ومكتب الحجوزات للمسافرين.
نائبة وزيرة التضامن تشهد فعاليات اللقاء التشاوري لعيادات تنمية الأسرة بالمنيا
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات اللقاء التشاوري الموسع لعيادات تنمية الأسرة (2كفاية سابقا) الذي نظمته الوزارة بمحافظة المنيا بمشاركة ممثلي 63 جمعية أهلية شريكة على مستوى 10 محافظات "البحيرة والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان"، بالإضافة إلى العيادة الأسمرات في القاهرة.
رئيس الوزراء يلتقي وزير خارجية السودان
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور علي يوسف الشريف، وزير خارجية السودان، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
بعثة وزارة السياحة تنهي إجراءات معاينة أماكن إقامة حجاج القرعة
أنهت بعثة وزارة السياحة والآثار، أعمالها الميدانية في المملكة العربية السعودية، برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، حيث تم إجراء معاينات شاملة لأماكن إقامة حجاج السياحة المصريين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي تقدمت بها شركات السياحة لمعاينتها واعتمادها من قبل لجان الوزارة تمهيدًا لاضافتها ضمن برامج الشركة خلال موسم الحج.
الحكومة: الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خلال الساعات المقبلة (فيديو)
حزمة الحماية الاجتماعية، كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
رئيس التنظيم والإدارة يبحث مع نظيره العراقي تنفيذ البرامج التدريبية لتنمية قدرات الموظفين
استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، محمود التميمي، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بجمهورية العراق الشقيقة اليوم الثلاثاء.
من يتحمل تكلفة احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؟ الحكومة ترد (فيديو)
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الرئيس السيسي وافق على تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 3 يوليو المقبل.
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