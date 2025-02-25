وزير الطيران: إيركايرو تمتلك خطة استراتيجية لزيادة أسطولها لـ 80 طائرة

افتتح الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، مكتب شركة ايركايرو أحد أزرع مصر الطيران داخل مبنى الركاب رقم 1 في مطار القاهرة، وذلك بعد أعمال التوسعة والتجديد لتشمل خدمات عدة منها عمليات الشركة ومكتب الطواقم ومكتب الحجوزات للمسافرين.

كشف وزير الطيران، أن شركة ايركايرو لديها خطة استراتيجية توسعية كما الشركة الوطنية مصر للطيران، بزيادة أسطولها الجوي ليصل إلى 80 طائرة خلال الخمس سنوات القادمة، مشيرا إلى أنه حتى اللحظة فإن ايركايرو سوف تختتم العام الجاري وفي أسطولها 40 طائرة.

قال وزير الطيران المدني، خلال تصريحات صحفية، على هامش جولة مطار القاهرة الدولي، إن شركة ايركايرو من الشركات الواعدة ونموذج قوي ناجح استطاع أن يحقق طفرة في التشغيل والعمليات خلال فترة زمنية قياسية لا تتجاوز سنوات، مشيدا بالتطوير التي قامت به الشركة خلال الفتره الاخيرة.

وهنأ وزير الطيران المدني، قيادات ايركايرو على النجاحات التي تحققها الشركة يوما بعد يوم، مشيرا إلى أنها مثال للشركات الوطنية النموذج الذي يفخر به كل مصري.

على الجانب الاخر، قدم الدكتور سامح الحفني، الشكر للمهندس يحي زكريا رئيس مصر للطيران السابق على الخدمات التي قدمها خلال فترة رئاسته مصر للطيران، وقدم التهنئة للطيار أحمد عادل رئيس مصر للطيران الجديد على توليه رئاسة مصر للطيران كإبن من أبناء مصر للطيران لديها خبرات كبيرة سابقة.

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