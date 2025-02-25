الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الطيران: إيركايرو تمتلك خطة استراتيجية لزيادة أسطولها لـ 80 طائرة

جانب من افتتاح مكتب
جانب من افتتاح مكتب شركة ايركايرو، فيتو

افتتح الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، مكتب شركة ايركايرو أحد أزرع مصر الطيران داخل مبنى الركاب رقم 1 في مطار القاهرة، وذلك بعد أعمال التوسعة والتجديد لتشمل خدمات عدة منها عمليات الشركة ومكتب الطواقم ومكتب الحجوزات للمسافرين.

كشف وزير الطيران، أن شركة ايركايرو لديها خطة استراتيجية توسعية كما الشركة الوطنية مصر للطيران، بزيادة أسطولها الجوي ليصل إلى 80 طائرة خلال الخمس سنوات القادمة، مشيرا إلى أنه حتى اللحظة فإن ايركايرو سوف تختتم العام الجاري وفي أسطولها 40 طائرة.

قال وزير الطيران المدني، خلال تصريحات صحفية، على هامش جولة مطار القاهرة الدولي، إن شركة ايركايرو من الشركات الواعدة ونموذج قوي ناجح استطاع أن يحقق طفرة في التشغيل والعمليات خلال فترة زمنية قياسية لا تتجاوز سنوات، مشيدا بالتطوير التي قامت به الشركة خلال الفتره الاخيرة. 

 

وهنأ وزير الطيران المدني، قيادات ايركايرو على النجاحات التي تحققها الشركة يوما بعد يوم، مشيرا إلى أنها مثال للشركات الوطنية النموذج الذي يفخر به كل مصري.

على الجانب الاخر، قدم الدكتور سامح الحفني، الشكر للمهندس يحي زكريا رئيس مصر للطيران السابق على الخدمات التي قدمها خلال فترة رئاسته مصر للطيران، وقدم التهنئة للطيار أحمد عادل رئيس مصر للطيران الجديد على توليه رئاسة مصر للطيران كإبن من أبناء مصر للطيران لديها خبرات كبيرة سابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطيران المدني الدكتور سامح الحفني الشركة الوطنية مصر للطيران رئيس مصر للطيران سامح الحفنى وزير الطيران المدني شركة إيركايرو مبنى الركاب رقم 1 مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي وزير الطيران المدني

مواد متعلقة

طلاب جامعة عين شمس يشاركون بالموسم الـ 13 من مهرجان إبداع

زيارة تعليمية للطلاب الوافدين لمعهدي الكبد والأورام بالمنوفية ضمن مبادرة "ادرس في مصر"

مطار طابا الدولي يستقبل ضيوف احتفالات ذكرى التحرير بتنظيم مميز واستعدادات مكثفة

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يرأس اجتماع لجنة المعادلات

رئيس جامعة عين شمس يفتتح مبنى المدينة الجامعية للطالبات بعد تطويره

التعليم العالي: افتتاحات جديدة بمعهد تيودور بلهارس لتعزيز الرعاية الصحية

تعليمات مهمة من مصر للطيران للمسافرين إلى ألمانيا بسبب الإضراب في مطار ميونخ

مد التقديم للدورة الخامسة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات

ads

الأكثر قراءة

منها زيادة المرتبات والمعاشات، فخري الفقي يكشف توقعاته لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس أول أيام رمضان

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز

رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة باجتماع الحكومة غدًا

فلوسي راحت، إحدى ضحايا منصة FBC بالمنوفية تروي تفاصيل الاستيلاء على أموالها (فيديو)

الإسكان تعلن نتيجة قرعة حجز وحدات جنة مصر بالقاهرة الجديدة

انخفاض ملحوظ في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الثلاثاء

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا 2025

منوعات

المزيد

انفصال مركبة Progress MS-28 عن المحطة الفضائية وأخرى تلتحم بها قريبا

في 5 دقائق، تفاصيل سرقة المرحاض الذهبي

اكتشاف ثقب أسود ضخم بحجم 36 مليار كتلة الشمس

روسيا تبتكر أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويحدد هدفه بكاميرا

المزيد

خدمات

المزيد

تفاصيل حساب التوفير الإسلامي في البنك الزراعي

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إنكار قيام الساعة، تفسير الشعراوي للآية 36 من سورة الكهف (فيديو)

خالد الجندي: البنوك حلال ولا تضيعوا أموالكم مع أصحاب الفتاوى الضالة (فيديو)

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية