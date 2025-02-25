وزير السياحة: افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن جميع الجهات المعنية تعمل على إخراج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها العالمية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من الرعاة لتمويل الحدث، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء بعدم تحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وفي لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء، أوضح الوزير أن الموعد النهائي للافتتاح لا يزال محددًا يوم 3 يوليو، نظرًا لما يحمله من رمزية كبيرة، مؤكدًا أن فريق العمل ملتزم بالتحضيرات اللازمة لإنجاح الحدث.

فعاليات وزيارات لكبار الزوار

وأضاف فتحي أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيتضمن فعاليات وزيارات لكبار الزوار من مختلف دول العالم، إلى جانب برنامج يمتد لفترة طويلة بعد الحدث الرسمي، يتضمن مؤتمرات ولقاءات تجمع الخبراء في علم المصريات داخل المتحف.

وزير السياحة: المتحف المصري الكبير إنجاز هندسي ومركز عالمي لعلم المصريات

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصري الكبير يتألف من ثلاثة أقسام رئيسية: العرض المتحفي، ومتحف المراكب، والمركز البحثي والتعليمي، مؤكدًا أن عملية نقل المراكب من خلف الأهرامات إلى المتحف تمثل إنجازًا هندسيًا كبيرًا.

كما كشف الوزير، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء، عن خطط لتنظيم مؤتمر سنوي في مصر يجمع المتخصصين في علم المصريات من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية لدراسة هذا المجال، بالإضافة إلى الاستعدادات اللوجستية المتعلقة بالمطارات، بما في ذلك تجهيزات خاصة في مطار سفنكس لاستقبال الضيوف والمشاركين.

وأكد أن جميع فرق العمل تعمل بشكل ديناميكي لمواكبة التطورات، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد الافتتاح، وسط حملات ترويجية واسعة النطاق داخل وخارج مصر.

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