الحكومة: الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خلال الساعات المقبلة (فيديو)

حزمة الحماية الاجتماعية، كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": نأمل الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خلال الساعات المقبلة وعرضها على رئيس الجمهورية.

اعتماد الرئيس السيسي لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

وأضاف متحدث الحكومة: ننتظر الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة عقب اعتمادها من رئيس الجمهورية.

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية

وأوضح: حزمة الحماية الاجتماعية تتضمن شقين أساسين، الشق الأول بمثابة دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة، والشق الثاني يتضمن زيادة المرتبات والأجور والمعاشات وسيبدأ تطبيقه مع العام المالي الجديدة بداية من يوليو 2025.



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