الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس أول أيام رمضان

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة مع حلول شهر رمضان.

نهاية الموجة شديدة البرودة

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: اليوم هو الأخير في الموجة شديدة البرودة التي تضرب البلاد.

ولفتت: درجة الحرارة العظمى خلال ساعات النهار سجلت 15 على القاهرة الكبرى بينما وصلت إلى 7 درجات مئوية خلال ساعات الليل.

درجة الحرارة المحسوسة

وأكدت: أن درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى وصلت خلال فترة الليل إلى 5 درجات ووصلت العظمى إلى 12 خلال ساعات النهار وأقل من 4 درجات على شمال الصعيد و2 تحت الصفر على سانت كاترين.



حالة الطقس في الأسبوع الأول من شهر رمضان

واختتمت: غدا تحسن طفيف في درجات الحرارة، أما الأسبوع الأول من شهر رمضان يسجل درجات حرارة معتدلة خلال ساعات النهار.

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