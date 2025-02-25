من يتحمل تكلفة احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؟ الحكومة ترد (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الرئيس السيسي وافق على تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 3 يوليو المقبل.

اعتماد السيسي تفاصيل احتفال افتتاح المصري الكبير

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": كافة تفاصيل احتفالية المتحف المصري الكبير سيتم عرضها على رئيس الجمهورية عقب الانتهاء من كافة التفاصيل وبمجرد اعتمادها سنمضى قدما من كافة الاستعدادات.

تكاليف احتفالية المتحف المصري الكبير

وبسؤاله كيف سيتم توفير تكاليف احتفالية المتحف المصري الكبير؟ علق متحدث الحكومة: "لن نشكل أي عبء على موازنة الدولة وهناك مجموعة من كبار الرعاة الذي يساهمون في تحمل التكلفة وهذا ما أفادت به الشركة المتحدة".

ولفت: احتفالية المتحف المصري الكبير ستكون بمثابة ترويج ضخم للسياحة في مصر وإظهار مدى التطور وحجم العمران والنهضة التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية، وبالتالي الحدث سيكون بمثابة فرصة هامة لعدد كبير من الرعاة للمشاركة فيه وهذا ما سيسهم في تغطية التكلفة.



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