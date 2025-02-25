طلاب جامعة عين شمس يشاركون بالموسم الـ 13 من مهرجان إبداع

شاركت إدارة النشاط الفني بالادارة العامة لرعاية الشباب واللجنة الفنية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس بالمسابقات الفنية المقامة بمهرجان إبداع الموسم الثالث عشر، والذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة ويتم التنافس في المجالات الفنية بين الجامعات والأكاديميات الحكومية والخاصة، وذلك تحت إشراف عام إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

طلاب جامعة عين شمس يختتمون المشاركة في مهرجان إبداع الموسم الثالث عشر

وشاركت الجامعة ممثلة في إدارة النشاط الفني بالمجالات الآتيه:-

أولا مجال الفنون التشكيلية

حيث شاركت في جميع المجالات التشكيلية الخمس وتم تصعيد أربع مجالات للمنافسة الأولي

وخلال الفترة من ٢٨/١/٢٠٢٥ وحتى ١/٢/٢٠٢٥ تم تصعيد مجالان وهم النحت والجرافيك للحصول على الجوائز النهائية.



وقد تشكلت لجنة التحكيم في مجال الفنون التشكيلية من كل من

- أسامة محمد علي الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة ومدير مسرح العرائس، الفنان أيمن أبو المكارم مدير التصوير السينمائي، الفنان عمر طوسون الفنان التشكيلي، الدكتور مراد درويش المدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان،الدكتور جمال الخشن المدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.



ثانيا مجال الإنشاد الديني والترانيم

وشاركت الجامعة بمجال الإنشاد والترانيم بمنتخب الجامعة بقيادة المايسترو محمود وحيد حيث أقيم العرض الخاص بمنتخب الجامعة للإنشاد والترانيم يوم ٢/٢على مسرح المدينة الشبابية بأبي قير بمدينة الاسكندرية وقد حاز العرض علي إعجاب لجنة التحكيم المشكله من المنشد محمود ياسين التهامي والمنشد علي الهلباوي والمرنم عماد نيروز.



ثالثا مجال الأفلام القصيرة

وقد شاركت الجامعة بثلاث أفلام تحمل الأسماء الآتيه:- زجاجة في الصحراء للطالب طارق محمد سيد كلية التجارة،أنفاس من التراب للطالبة نغم عاطف - كلية التجارة،ويصا واصف للطالبة فاطمة السيد محمود - كلية التربية النوعية

وقدأثنت لجنة التحكيم على مشاركة الجامعة والأفلام المقدمة وقد تشكلت لجنة التحكيم من غادة جبارة،المخرج أكرم فريد،المخرج حسين بكر.



رابعا مجال مسرح المتخصصين

وشاركت الجامعة في تسابق مسرح المتخصصين والتي تشارك فية الكليات والمعاهد المتخصصة في مجال المسرح حيث تشكل منتخب الجامعة المتخصصين من قسم الدارما والنقد المسرحي بكلية الآداب وطلاب الإعلام التربوي بقسم المسرح بكلية التربية النوعية وتم تقديم العرض المسرحي وقائع بيت الشبراوي عن النص المسرحي بير السلم للكاتب الكبير سعد الدين وهبة ومن إخراج محمد الحضري وقد تشكلت لجنة التحكيم من كل من:- الأستاذ الدكتور أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية،الفنان سامح الصريطي،الفنانه القديرة / سهير المرشدي، المخرج المسرحي الكبير / عصام السيد وقدم عرض وقائع بيت الشبراوي على مسرح وزارة الشباب يوم ١٠/٢/٢٠٢٥



خامسا مجال الموسيقى المتخصص

شاركت الجامعة من خلال طلاب كلية التربية النوعية قسم الموسيقى حيث قام بالتدريب والقيادة الأستاذ الدكتور أحمد سالم الأستاذ بكلية التربية النوعية وتم تقديم العرض يوم ١٢/٢/٢٠٢٥ على مسرح المدينة الشبابية بابي قير وقد لاقى العرض قبول بشكل جيد من لجنة التحكيم المسابقة والمشكله من الأستاذ الدكتور عز الدين طه أستاذ التأليف الموسيقي والنظريات بالمعهد العالي للموسيقي، الفنانه الكبيرة نادية مصطفى،الفنان الكبير طارق فؤاد

سادسا مجال الموسيقى الهواة والكورال:



شاركت الجامعة في هذين المجالين من خلال طلاب كليات الجامعة المختلفة وقد قام بالتدريب المايسترو محمود سامي حيث أقيمت الحفلة يوم الإثنين الموافق 12/2/2025 بالمدينة الشبابية بأبي قير بمدينة الإسكندرية وتشكلت اللجنة من :

- الأستاذ الدكتور عز الدين طه أستاذ التأليف الموسيقي والنظريات بالمعهد العالي للموسيقي،الفنانة الكبيرة نادية مصطفى، الفنان الكبير طارق فؤاد



سادسا مجال المسرح الغنائي:

شاركت الجامعة بالعرض المسرحي أدهم الشرقاوي من تاليف محمود جمال حديني ومن إخراج مصطفى رأفت وذلك من خلال تشكيل منتخب من طلاب الجامعة من الكليات المختلفة.



وقد أشادت اللجنة بالعرض المسرحي وقد تشكلت اللجنة من:الأستاذ الدكتور عادل عبده،الأستاذ الدكتور عبد الله سعد،الفنانة صفاء أبو السعود.



سابعا مجال الفنون الشعبية

وقد إختتمت الجامعة مشاركتها بمنتخب الفنون الشعبية الذي قدم ثلاث من التابلوهات الإستعراضية من تصميمم وإخراج مناضل عنتر، تدريب أحمد رامي حيث جاءت التابلوهات بالترتيب الآتي: -



تابلوه إستطلاع هلال رمضان في العصر الفاطمي،تابلوه الدبكة العريشية،تابلوه تلك قضية

وقد تشكلة اللجنة من كل من الدكتور مجدي صابر الأستاذ الدكتور عاطف عوض،الأستاذة الدكتورة نهله امام وقد اشادات اللجنة بالعرض الفني ووجهت التحية والتقدير لجامعة عين شمس متمثلة في الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وابراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ورعاية شباب الجامعة وإدارة النشاط الفني على حرصها على توفير أماكن للتدريب وحرص الجامعة على توفير مدربين ومصممين حولوا طلاب الجامعة الهواه الى محترفين.

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