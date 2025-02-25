رئيس التنظيم والإدارة يبحث مع نظيره العراقي تنفيذ البرامج التدريبية لتنمية قدرات الموظفين

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، محمود التميمي، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بجمهورية العراق الشقيقة اليوم الثلاثاء.

حيث بحثا تفعيل برنامج العمل التنفيذي الذي تم توقيعه في 15 أغسطس الماضي، لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الجانبين في إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي عقدت بالقاهرة في يونيو 2023.



ويأتي لقاء اليوم في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الإدارة، والوظيفة العامة، والخدمة المدنية، وهيكلة المؤسسات الحكومية والتحول الرقمي، حيث تناول تفاصيل التعاون في مجال تنفيذ البرامج التدريبية لبناء وتنمية قدرات الموظفين، إلى جانب تبادل الخبرات والزيارات، وتم الاتفاق على أن يوفد الجهاز عددًا من خبرائه إلى المجلس خلال شهر أبريل المقبل.

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