جامعة الزقازيق تبحث سبل إنشاء وحدةلمكافحة الشائعات

التقى الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، بالنائب د. طارق سعده، نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد جمعة عبد الغني، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، ومستشار رئيس الجامعة للسياسات والشئون الاقتصادية؛

بحث اعنشاء وحدة مكافحة الشائعات مع الإعلاميين

وذلك لبحث آليات إنشاء وحدة لمكافحة الشائعات بجامعة الزقازيق؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في مكافحة الشائعات، وتعزيز الوعي، وبناء الإنسان، وبذلك تصبح جامعة الزقازيق أول جامعة مصرية، سواء أكانت حكومية أم خاصة أم أهلية، تسعي لإنشاء هذه الوحدة، بالاستعانة بمركز مكافحة الشائعات التابع لنقابة الإعلاميين.

الدكتور رئيس الجامعة

وَأَكَّدَ د. خالد الدرندلي أن جامعة الزقازيق تسعى للاضطلاع بدورها التنويري والتثقيفي والتوعوي لأبناء الشرقية ومصر بصفة عامة.وأضاف أن الجامعة اطَّلعت على مركز مكافحة الشائعات التابع لنقابة الإعلاميين، وقدَّرت دوره، وخبراته العلمية والتعليمية، وآلياته التنفيذية.

الدكتور ايهاب الببلاوى

وأشار د. إيهاب الببلاوي إلي ضرورة علاج الشائعات المدمرة، وآثارها السلبية على المجتمع، والعمل على زيادة الوعي الثقافي، والمجتمعي لدى الشباب الجامعى.

الاهتمام بزيادة وعى الشباب

ومن جانبة أَكَّدَ د. أحمد جمعة ضرورة الاهتمام بزيادة وعى الشباب الجامعى، والارتقاء بأفكارهم فى مواجهة الشائعات، مؤكدًا حرص الجامعة على القيام بمسئولياتها التنويرية، والتثقيفية فى صقل شخصية الطالب، والعمل على بناء مداركه الثقافية والفكرية وتوسيعها على نحوٍ يؤهله للعمل الفاعل، والعطاء المثمر لبناء وطنه ومستقبله.

التعاون بين نقابة الاعلاميين والجامعة

ومن جانبه، أَكَّدَ نقيب الإعلاميين أنه سعيد بهذا التعاون بين النقابة والجامعة، وأن النقابة ستقدم خبراتها العلمية والمهنية في مكافحة الشائعات، وتدريب كوادر من المدققين في هذا المجال، إضافة إلى مختلف المجالات الإعلامية الأخرى التي تحتاجها أي جهة من جهات الدولة.

الجهود المبذولة فى الجامعة

كما وجّه د. طارق سعده التحية لرئيس جامعة الزقازيق على الجهود المبذولة في الجامعة ودورها الفاعل في المجتمع المصري، مشيدًا باهتمام الجامعة بالقضايا المجتمعية، خصوصًا تلك التي وجه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تسهم في بناء رأي عام صادق وحقيقي ينعكس إيجابيًّا على اصطفاف الجبهة الداخلية خلف القيادة السياسية.

درع الجامعة للدكتور طارق سعدة

وفي ختام اللقاء، قدّم د. خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، درع الجامعة للنائب د. طارق سعده؛ تقديرًا لدور النقابة والنقيب في ضبط المشهد الإعلامي، ومساندة الدولة في تقديم إعلام صادق ومهني قائم على المسئولية والضمير المهني للإعلاميين.

نقيب الاعلاميين بهدى درع النقابة لرئيس الجامعة

ومن جهته، قدّم نقيب الإعلاميين الشكر لرئيس الجامعة على هذا التكريم، وأهدى درع نقابة الإعلاميين؛ تقديرًا لدور جامعة الزقازيق في خدمة المجتمع وتنمية البيئة الشرقاوية بصفة خاصة، وإسهامها الفاعل في البحث العلمي، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، كما قدَّم النقيب درع النقابة إلى د. إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،

تنفيذ كل ماهو جديد لصالح الطلاب

وكذلك إلى د. أحمد جمعة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، ومستشار رئيس الجامعة للسياسات والشئون الاقتصادية؛ لدورهما في تطبيق وتنفيذ كل ما هو جديد لصالح أبناء جامعة الزقازيق

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