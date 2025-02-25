مجلس جامعة الزقازيق يناقش زيادة المنح الدراسية لجيبوتي

عقد مجلس جامعة الزقازيق جلسته الشهرية رقم ٥٨٥، برئاسة د.خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٥م،وذلك بحضور د.جيهان يسرى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.إيهاب الببلاوى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ود.هلال عفيفى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.سيد سالم، أمين عام الجامعة، والسادة عمداء ووكلاء الكليات.

تهنئة رئيس الجمهورية يحلول شهر رمضان

استهل د.خالد الدرندلي المجلس بتقديم التهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك داعيًا المولي عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما فيه الخير لمصرنا الغالية، كما تقدم رئيس الجامعة بتقديم التهنئة وكلاء الكليات الجدد متمنيًا لهم التوفيق والسداد فى مهام عملهم الجديد.

مناقشة عدد من الموضوعات

وتلا ذلك مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال المجلس، وقد شملت إعادة تسكين عدد (٤٠) أستاذًا، و(٤٣) أستاذًا مساعدًا من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على اللقب العلمى.

التحول لنظام الشاعات المعتمدة

كما تَمَّ مناقشة تعديلات لوائح الكليات بما يتماشى مع التحول لنظام الساعات المعتمدة؛ بناءً على اللوائح الوزارية الاسترشادية، وتقرير اللجان المشكلة الخاصة بالكليات، وبعد أخذ رأى لجان القطاعات المختصة، وعرض تلك المقترحات على المجلس الأعلى للجامعات لموافقته عليها؛

تعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة

وذلك كتعديل اللائحة الداخلية (مرحلة البكالوريوس) لكلية الزراعة برنامج سلامة وجودة تصنيع الأغذية، وتعديل لائحة البكالوريوس لبرنامجي إعداد أخصائى تكنولوجيا التعليم لذوى الإعاقات، وإعداد معلم الحاسب الآلي لذوي الإعاقات) كبرامج بينية بالشراكة بين كلية التربية النوعية، وكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل.

تعديل اللائحة القانونية

كما وافق المجلس على تعديل لائحة المجلة القانونية الاقتصادية بكلية الحقوق بالجامعة بعد أن تَمَّ إجراء التعديلات طبقًا للائحة العامة للنشر العلمي للمجلات بالجامعة.

متابعة العلاقات مع دولة جيبوتى

كما وافق المجلس على تنفيذ التوصيات التى أوصت بها اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية فيما يخص التعاون مع دولة جيبوتي عبر زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة والدارسين من جيبوتي فى الكليات والمعاهد الدراسية المصرية باللغتين الفرنسية والإنجليزية، وتخفيض قيمة الرسوم الدراسية لهؤلاء الطلاب فى ضوء موافقة معالى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الدورات التدريبية بوحدة التعليم الطبى

ووافق المجلس كذلك، على اقتراح مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمتعلق بمقترح الدورات التدريبية بوحدة التعليم الطبى المستمر بكلية طب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة، وعلى مقترح إضافة دورات تدريبية بمركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة.

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