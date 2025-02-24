رئيس جامعة الزقازيق يفتتح وحدة قسطرة القلب الجديدة

افتتح اليوم الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة اليوم وحدة قسطرة القلب الجديدة بقسم القلب والأوعية الدموية بمستشفيات جامعة الزقازيق،ذلك في ظل خطوات تطوير الأداء بمستشفيات جامعة الزقازيق، وحرص الجامعة علي مواكبة الإجراءات للمبادرات الرئاسية لإنجاز قوائم الانتظار،

الدكتور هلال والببلاوى

وذلك بحضور د. ايهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، ود. أحمد عناني، عميد كلية الطب، ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية،

الدكتور ةليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات

كما حضر ايضا ود وليد ندا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ود. طارق نجيب، رئيس قسم القلب، بالإضافة إلى نخبة من أساتذة قسم القلب والأوعية الدموية.

الوحدة اضافة نوعية للخدمات الطبية

وفي كلمته خلال الافتتاح أكد د خالد الدرندلي أن تدشين وحدة قسطرة القلب الجديدة يُعد إضافة نوعية للخدمات الطبية المقدمة من مستشفيات الجامعة، مشيرًا إلى أن الوحدة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات المتطورة لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة لمرضى القلب.

تقليل قوائم انتظار المرضى

وأوضح أن الوحدة ستسهم في تقليل قوائم الانتظار، وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للمرضى من محافظة الشرقية، والمحافظات المجاورة، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصحي في إطار خطتها الإستراتيجية لتعزيز الخدمات المجتمعية.

الدكتور احمد عنانى

ومن جانبه أشار د أحمد عناني إلى أن الوحدة الجديدة يعمل بها فريق طبي متميز من أساتذة القلب المتخصصين، كما تم تزويدها بأحدث الأجهزة التي تتيح إجراء عمليات القسطرة التشخيصية والعلاجية بدقة وكفاءة عالية، بما يتماشى مع المعايير الطبية العالمية.

الشكر لاعضاء هيئة التدريس

كما وجه سيادته الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالقسم علي ما يقدمونه في خدمة المرضى بالمستشفيات

الاطلاع على التجهيزات

وفي ختام الفاعلية، قام رئيس الجامعة والوفد المرافق بجولة تفقدية داخل الوحدة للاطلاع على التجهيزات الحديثة، وآليات العمل، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من كافة العاملين بالمستشفى

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