نائب رئيس جامعة الزقازيق يفتتح الدورة الكشفية للجوالة

افتتح د.هلال عفيفى الدورة الكشفية للجوالة ال (٣٧ للجوالين)، وال (٢٦ للجوالات)، والتى تأتى بمشاركة جميع كليات الجامعة، وتقام بكلية الطب البيطري، وذلك في إطار حرص جامعة الزقازيق على تطوير مهارات طلابها، واستغلال طاقاتهم، وإيمانًا بدور الأنشطة الطلابية في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب.

الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة

تحت رعاية د.خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، ود.هلال عفيفى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.أحمد عناني، عميد كلية الطب، ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية

الحضور بالفعاليات من أعضاء هيئة التدريس

جاء ذلك بحضور د.نصر عبد الوهاب، عميد كلية الطب البيطري، ود.نصير السيد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.عصمت إبراهيم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.صلاح عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

زيارة نائب رئيس الجامعة للدورة الكشفية

و قام د.هلال عفيفى بزيارة للدورة الكشفية بكلية الطب البيطري؛ لمتابعة الأنشطة التى يقوم بها الطلاب بالمسابقات، وحفلات السمر الخاصة بالكليات، وذلك بحضور د.سيد سالم، أمين عام الجامعة، ود.أحمد شاكر، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكل من عميد كلية الطب البيطرى، ووكلاء الكلية.

الطالب الجوال نموذج للطالب الفعال

أشاد د.هلال عفيفى بجهود الطلاب من الجوالين والجوالات، مشيرًا إلى أن الطالب الجوال هو نموذج للمواطن الفعال المعطاء الذي يعمل مع الآخرين من أجل الخدمة العامة وخدمة الوطن،

الاسهام فى تنمية قدرات الشباب

وأن الحركة الكشفية تهدف إلى الإسهام في تنمية قدرات الشباب بدنيًّا وعقليًّا واجتماعيًّا وروحيًّا ليخدم بلدهم على نحو إيجابي، كما أنها تعد نشاطًا يمارس فيه الطلاب جميع أنواع الأنشطة، الثقافية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية والكشفية.

حضورنخبة من الاخصائيين

وقال د عفيفى أن الدورة الكشفية لجوالي وجوالات الجامعة تأتى بتنظيم وإشراف د.محمد متولى، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ود.يوسف شاهين، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، ونخبة من الأخصائيين والأخصائيات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

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