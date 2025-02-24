جامعة الزقازيق تنظم قافلة بيطرية مجانية للكشف على أكثر من 2100 حيوان وطائر

نظمت إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة،بجامعة الزقازيق بالتعاون مع المستشفى البيطرى التعليمى يوم الإثنين، الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٤ قافلة بيطرية مجانية لقرية (أولاد سيف) لتكون الثالثة والعشرين، ضمن أنشطة الكلية، وجامعة الزقازيق فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥

الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة

وهوما يعتبر ضمن آليات جامعة الزقازيق للمشاركة المجتمعية، وتفاعلًا مع المبادرات الرئاسية تحت رعاية د. خالد الدرندلى، رئيس جامعة الزقازيق، ود. جيهان يسرى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

الدكتور نصرعبدالوهاب محمد

نفدت تلك القافلة تحت اشراف د.نصر عبد الوهاب محمد، عميد الكلية، ومتابعة د. عصمت إبراهيم السعيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم د. لماح عبد السميع، مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية؛

مشاركة استشاريون بقيادة د يسرى عبدالفتاح

كما شارك في القافلة استشاريو وزملاء المستشفى البيطرى التعليمى بقيادة د. يسرى عبد الفتاح عبد المقصود، مدير المستشفى البيطرى التعليمى، ود. هانى عطيه عبد الله.

الكشف على 2153 حيوان وطائر

وقد تم الكشف على ٢١٢ حالة حيوانات، و١٩٤١ حالة طيور وأرانب، وتشخيصها، وعلاجها، وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة، ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية المسببة للأمراض مجانًا

اسهامات الجامعة

وفى إطار إسهام الجامعة فى البرامج الرئاسية التنموية،وتخفيفًا عن المواطـــــــن الشرقاوى، والنهوض بمستواه المعيشى، وتنمية الثورة الحيوانية.

الخطة الاستراتيجية للجامعة

ويأتى تنظيم القوافل البيطرية المجانية مطابقًا للخطة الإستراتيجية للكلية والجامعة كمتطلب لمعايير الجودة والاعتماد؛ إذ تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعيًّا لإحدى القري الأكثر احتياجًا مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية،

صرف الادوية مجانا

وكذلك الأدوية اللازمة التى تصرف جميعها مجانًا لخدمة أهالي القرى، والحفاظ على الثروة الحيوانية التي تعد مصدرًا للدخل والغذاء ضمن الحياة الكريمة للمربين

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