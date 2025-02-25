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جامعة الزقازيق تطلق أولى دورات التربية الوطنية للطالبات

جامعة الزقازيق تطلق
جامعة الزقازيق تطلق أولى دورات التربية الوطنية للطالبات،فيتو

انطلقت اليوم، الثلاثاء، الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٥, أولى دورات التربية الوطنية للطالبات بجامعة الزقازيق، بحضور د.خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، ود.هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وضياء نجيب أحمد سكرود.السيد محمد أبو هاشم، عميد كلية التربية، والساده الوكلاء، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

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 دورة التربية الوطنية للبنات بكلية التربية 

وأُقيمت فعاليات دورة التربيه الوطنيه للبنات بكلية التربية، وفي هذا السياق، أَكَّدَ د. خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، أهمية هذه الخطوة في إطار إستراتيجية الدولة المصرية التى تسعى إلى دمج الطلاب والطالبات في برامج وطنية تُكرس مفاهيم الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية، وتاريخها العريق.

 

أشار د. هلال عفيفي إلى أَنَّ هذه الدورات تمثل رسالةً  لتعزيز الانتماء، وإعداد كوادر طلابية قادرة على مواجهة التحديات بوعي وإصرار، مشيرًا إلى أن انعقاد هذه الدورات يُعَدُّ سبقًا أكاديميًّا لجامعة الزقازيق ضمن جامعات مصر الحكومية. 

محاضرات نظرية وتطبيقات عملية 

وقال عفيفى  أن تدريس مادة التربية الوطنية يقتصر على الطالبات المقيدات بالعام الدراسي 2024 – 2025؛ (لطالبات الفرقة الأولي - الإعدادي)، ويشتمل علي محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في مجالات متنوعة؛ كمحاضرة الإسعافات الأولية التى يقدمها كادر طبيٌّ متخصصٌ من جامعة الزقازيق

 

محاضرات الامن القومى 

،ومحاضرات حول الأمن القومي والتاريخ المصري، بهدف تعزيز قيم الولاء الوطني، وبناء جيل واعٍ قادر على حفظ مقدرات الوطن. وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة الممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي و، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 12 نوفمبر 2025م، وتحت رعاية د. خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، وبإشراف  ضياء نجيب أحمد سكر، 

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مادة التربية الوطنية للبنات 

هذا، وتخطط جامعة الزقازيق لتعميم تدريس مادة التربية الوطنية للبنات على بقية الكليات خلال الفترة المقبلة، انطلاقًا من شعارجيل قوي لوطن قوي الذي تتبناه الدولة المصرية لتمكين الشباب.

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انطلقت اليوم الثلاثاء اولى دورات التربية الوطنية جامعة الزقازيق التربية الوطنية للطالبات الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق الدكتور هلال عفيفى نائب رئيس الجامعة

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