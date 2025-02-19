انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لقسم الجراحة بجامعة الزقازيق

نظم قسم الجراحة العامة بكلية الطب، المؤتمر السنوي العاشر اليوم الأربعاء الموافق ١٩-٢-٢٠٢٥م، وذلك بـالمركز العلمي بالجراحة الجديد. وذلك تحت رعاية د. خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، ود. أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية.

الدكتور محمد بشير وكيل كلية الطب

وقالت الدكتورة رودينا خيرى مديرة المكتب الإعلامي وأستاذ المناهج وطرق التدريس بقسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة الزقازيق إن ذلك جاء ذلك بحضور د. أحمد عناني، ود. محمد بشير وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، ود. أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

الدكتور خالد صفوت نقيب الأطباء

وكذلك د.خالد صفوت نقيب الأطباء، ود. عبد المعطي حسين أستاذ الجراحة العامة بجامعة القاهرة ورئيس جمعية الجراحين المصرية، ود. وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، ود.خالد سعد، رئيس الوحدة والمؤتمر

الدكتور أسامة عمرو

بالإضافة إلى د. أسامة عمرو أمين عام المؤتمر، ود.وائل لطفي، منسق المؤتمر، ود. عبد الرحمن سرحان أمين صندوق المؤتمر، وعدد كبير من رؤساء الأقسام بالإضافة لحضور نخبة من الأساتذة والاستشاريين بمجال الجراحة العامة من مختلف الجامعات والمستشفيات المصرية، وعدد من الأطباء الشباب والباحثين.

افتتاح المؤتمر بالسلام الوطني

افتتح المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تطرق المؤتمر إلى مناقشة أحدث التطورات والتقنيات في مجال الجراحة العامة

الدكتور احمد عنانى عميد كلية الطب

توجه د. أحمد عناني بالشكر لرئيس الجامعة لدعمه الكامل للأنشطة العلمية والبحثية داخل جامعة الزقازيق، وبصفة خاصة داخل كلية الطب، وأكد اهتمام الجامعة المستمر بالبحث العلمي، وحرصها على إقامة المؤتمرات العلمية بصفة مستمرة والتى تلعب دورا محوريا فى تبادل الخبرات العلمية بل تنعكس على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأضاف سيادته أن الموضوعات المطروحة في المؤتمر تعكس مدى أهميته بوجود الكوادر والقامات العلمية.

الدكتور عبد المعطى حسين

وأثنى د.عبد المعطي حسين على الجهود المبذولة في تنظيم المؤتمر وما يقدمه قسم الجراحة العامة من إسهامات بحثية وعلمية تواكب أحدث المستجدات العالمية في المجال الطبي، وأضاف سيادته قائلًا: إن انعقاد هذا المؤتمر العلمي المميز للعام العاشر على التوالي يعكس التزام جامعة الزقازيق بدعم البحث العلمي والتطوير الأكاديمي في جميع التخصصات الطبية.

الدكتور خالد سعد

من جانبه أكد د. خالد سعد أن نجاح هذا المؤتمر على مدار الأعوام الماضية يعد ثمرة جهود كبيرة من الزملاء والأساتذة الأفاضل في دعم البحث العلمي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والمهني في مجال الجراحة العامة، وأضاف قائلًا: " أننا أمام مسؤولية أكبر لمواصلة هذا النجاح، والاستمرار في تقديم محتوى علمي مميز يسهم في تطوير مهارات الأطباء ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى"

المؤتمر من 19 حتى 12 هذا الشهر

ويشهد المؤتمر على مدار يومي انعقاده ابتداء من ١٩-٢-٢٠٢٥م وحتى ٢١-٢-٢٠٢٥م جلسات علمية ومحاضرات متخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء المصريين، إضافة إلى مناقشات تفاعلية حول أبرز التحديات التي تواجه الجراحين وسبل تطوير الأداء الطبي في مصر.

تعزيز البحث العلمى

وقال إن هذا المؤتمر يأتي في إطار جهود جامعة الزقازيق لتعزيز البحث العلمي وتطوير الكفاءات الطبية، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

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