جامعة الزقازيق تعزز التعاون مع المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة

شهدت د.جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اللقاء التعريفي لتعظيم سبل التعاون بين جامعة الزقازيق متمثلة في الوحدات والمراكز لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأطراف المشاركة فى خدمة المجتمع المدنى، فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ م، تحت رعاية د.خالد الدرندلى رئيس الجامعة.

المشاركون فى اللقاء

وشارك فى اللقاء وكلاء وزارات المديريات بالشرقية منها الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعى، الزراعة، القوى العاملة، والطب البيطرى) ورئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية.

المجلس القومى للمرأة

بالإضافة إلى مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية، ومقرر فرع المحلي القومى للمرأة بالشرقية، وإمام وخطيب مديرية الأوقاف.

الدكتور خالد الدرندلى

ومن جانبه أكد د.خالد الدرندلى أن الجامعة تهتم بملف التنمية المستدامة عبر اتخاذ خطوات ملموسة لأجل تعزيز دورها الإيجابي في دعم وخدمة قضايا المجتمع مع الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى دمج الاستدامة فى قطاع البيئة.

البعد الاجتماعى والبيئى

فى بداية اللقاء، رحبت د.جيهان يسرى بجميع الضيوف وأكدت أن جامعة الزقازيق تقوم بدورها في تحقيق محاور خطة التنمية المستدامة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تأخذ دائما بعين الاعتبار البعد الاجتماعي، والبيئى والاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة.

حسن استغلال الموارد

وأيضا العمل على حسن استغلال مواردها المتاحة داخل الجامعة وخارجها، فضلًا عن تقوم غرس القيم الإجتماعية والثقافية النبيلة التى تساعد في تعزيز مبادئ المواطنة والديمقراطية تماشيًا مع تحقيق الأهداف.

مناقشة أهم سبل التعاون

وخلال اللقاء تم مناقشة أهم سبل التعاون التى يمكن من خلالها تعظيم الاستفادة القصوى من تبادل الخدمات بين المؤسسات والجامعة متمثلة فى قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت شعار " نكون معًا هى البداية والبقاء معًا هو التقدم والعمل معًا هو النجاح.

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