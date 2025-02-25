الثلاثاء 25 فبراير 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا ويستهدف صحفيين خلال اقتحامات بالضفة والقدس

الاحتلال الإسرائيلي،
الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت مدنيين وصحفيين.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيًا من الضفة الغربية أثناء وجودهم في القدس المحتلة، بحجة العمل دون تصاريح.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة يطا جنوب الخليل واعتقلت شابًا فلسطينيًا، فيما استهدفت بقنابل الغاز المسيل للدموع مجموعة من الصحفيين خلال تغطيتهم اقتحام مدينة نابلس.
فيما أُجبر أسرى فلسطينيون على محو عبارات مكتوبة على جدران سجن إسرائيلي تحت تهديد السلاح.

وأشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير، بما يقوم به حراس السجن تجاه الفلسطينيين ونشر مقطع فيديو من داخل سجن إسرائيلي، يظهر حراسه وهم يجبرون أسرى فلسطينيين على محو عبارات مكتوبة على الجدران.


ويظهر أحد الأسرى في مقطع الفيديو وهو يطلي جدار الزنزانة باللون الأبيض، بينما يجثو سجناء آخرون على ركبهم ووجوههم إلى الحائط، وهم جميعا تحت تهديد حارس السجن الذي يشهر سلاحه.

وقال  بن غفير  عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: "فخورون بمصلحة السجون. في سجن كتسيوت (النقب) تبين أن عبارات تحريضية كتبت على جدران عدة زنازين في أقسام الأمن، ومنها: (لن ننسى، لن نغفر، لن نركع)، و(القدس عربية)".

وتابع الوزير المتطرف: "بإشراف قائد السجن العميد مناحيم بيباس، اقتحمت قوات السجن الزنازين وأجبرت المعتقلين على الركوع على ركبهم وطلاء الجدار".

وكشفت تقارير صحفية إسرائيلية أن الأسرى كتبوا هذه العبارات على جدران السجون، ردًّا على عبارات "لا ننسى ولا نغفر" والتي طبعتها إسرائيل على الملابس التي ارتداها السجناء الفلسطينيون المفرج عنهم مؤخرًا، في الدفعة السادسة من الإفراجات بموجب اتفاق غزة.

وفور إطلاق سراحهم، أضرم الأسرى النار في هذه الملابس.

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