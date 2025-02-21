بن غفير يدق طبول الحرب ويدعو بتبني خطة ترامب في غزة

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه سيعود إلى الحكومة إذا استأنف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الحرب في قطاع غزة.

وطالب بن غفير، في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، نتنياهو بوقف إدخال المساعدات الإنسانية والوقود.

كما طالب بن غفير بتبني خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال إن نتنياهو أمامه فرصة سانحة للبدء بتشجيع هجرة الغزيين، وتحقيق ما سماه بـ"النصر المطلق لإسرائيل".

وأضاف: "هذا الوقت هو اختبار لحكومة إسرائيل. على رئيس الحكومة نتنياهو استغلال دعم ترامب، وفي حال لم يتم إطلاق سراح كافة المحتجزين، يجب فتح أبواب الجحيم على حماس، وأي شيء عكس ذلك يعتبر استسلامًا مهينًا".

وتابع قائلا: "لو كان ابني محتجزًا في قطاع غزة، لتصرفت مثل عائلات المحتجزين، لكني قيادي وعليّ مسئوليات، لذلك أقول إن إبرام أي صفقة مع حركة حماس سيؤدي إلى تكرار سيناريو 7 أكتوبر مرة أخرى".

وأوضح بن غفير أن حركة حماس "ليست غبية"، وتعلم جيدًا أنه إذا حاولت إسرائيل إسقاط حكمها في قطاع غزة، فستلجأ إلى كثير من الحيل.

وأشار إلى أن إسرائيل لن تتشاجر مع الولايات المتحدة الأمريكية حول من سيسيطر على قطاع غزة، لكن أول شيء يجب القيام به، وفق رأيه، هو تشجيع الفلسطينيين على الهجرة الطوعية.

وقال بن غفير: "نتنياهو لن يستطيع الاستغناء عني أو عن حزبي، فهناك قانون التجنيد والميزانية، وكلاهما بحاجة إلى تأييدنا وتصويتنا".

وعن فشل إسرائيل في صد هجمات 7 أكتوبر 2023، قال بن غفير إنه يشغل منصب وزير الأمن القومي الداخلي، وليس وزير الدفاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.