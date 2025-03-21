متى يجب غسل الأسنان في شهر رمضان؟ الصحة تجيب

في شهر رمضان يعاني البعض من الأشخاص من وجود رائحة كريهة في الفم رغم غسل الأسنان باستمرار دون معرفة السبب الحقيقي وراء هذه الرائحة.

أسباب رائحة الفم الكريهة في رمضان

وكشفت وزارة الصحة أن أسباب رائحة الفم الكريهة تشمل:

- غسل الأسنان بطريقة غير صحيحة.

- التهابات في اللثة.

- وجود تسوس أو بكتيريا.

- وجود جيوب تتراكم بها فضلات الطعام.

- الإصابة بمشاكل صحية في الجهاز الهضمي.

أكدت وزارة الصحة ضرورة غسل الأسنان في شهر رمضان عند الاستيقاظ وبعد السحور وقبل النوم، مشيرة إلى أن غسل الأسنان في نهار رمضان لا يؤثر في الصيام.

موعد تغيير فرشاة الأسنان

أوصت وزارة الصحة بضرورة تغيير فرشاة الأسنان كل ٣ أشهر، كما يجب زيارة طبيب الأسنان المتخصص كل ٦ أشهر للفحص الدوري للأسنان.

ونصحت بعدم الإفراط في تناول الحلويات في شهر رمضان لحماية الأسنان من التسوس.

تجنب الإفراط في الحلويات

كيف يمكن التخلص من رائحة الفم الكريهة في شهر رمضان؟

يعتبر تحديد السبب في رائحة الفم الكريهة طريقة للعلاج وإذا كان السبب غير معروف، يمكن اتباع هذه النصائح:

١- غسل الأسنان مرتين يوميًّا مرة بعد وجبة الإفطار ومرة بعد السحور وقبل الفجر.

ويوصي أطباء الأسنان بغسل الأسنان مرتين يوميًّا

٢- استخدم خيط تنظيف الأسنان مرة واحدة على الأقل يوميًّا: يزيل خيط تنظيف الأسنان جزيئات الطعام المحاصرة بين الأسنان.

٣- تجنب تناول الأطعمة التي تسبب رائحة كريهة.

٤- يمكن الاعتماد على استخدام بعض أنواع الغسول المطهرة والمنعشة للفم أثناء فترات الإفطار.

٥- إذا كان هناك التهاب في اللثة أو تسوس في الأسنان يجب علاجه.

طرق علاج بالمنزل لرائحة الفم الكريهة

البقدونس

البقدونس هو علاج شعبي شائع لرائحة الفم الكريهة وتشير رائحته المنعشة ومحتواه العالي من الكلوروفيل إلى أنه يمكن أن يكون له تأثير مزيل للرائحة.

أظهرت الدراسات الموثوقة أن البقدونس يمكن أن يقاوم مركبات الكبريت الكريهة بشكل فعال.

لاستخدام البقدونس لعلاج رائحة الفم الكريهة، امضغ أوراقًا طازجة بعد كل وجبة

الماء

وأظهرت الأبحاث أن جفاف الفم غالبًا ما يسبب رائحة الفم الكريهة ويلعب اللعاب دورًا مهمًا جدًا في الحفاظ على نظافة الفم بدونه، تزدهر البكتيريا.

يجف الفم بشكل طبيعي أثناء النوم، ولهذا السبب تكون رائحة الفم أسوأ عادةً في الصباح.

تجنب جفاف الفم عن طريق الحفاظ على ترطيب جسمك وشرب الماء ويجب الحرص على تناول ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميًا في فترة بين الإفطار والسحور.

الزبادي

يحتوي الزبادي على بكتيريا صحية تسمى العصية اللبنية ويمكن لهذه البكتيريا الصحية أن تساعد في مكافحة البكتيريا السيئة في أجزاء مختلفة من الجسم، مثل الأمعاء.

وأظهرت الأبحاث أن الزبادي قد يساعد أيضًا في تقليل رائحة الفم الكريهة.

لاستخدام الزبادي لمحاربة رائحة الفم الكريهة، تناول حصة واحدة على الأقل يوميًّا من اللبن الخالي من الدسم.

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