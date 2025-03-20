وزير الصحة: تكاتف جميع قطاعات الدولة المصرية لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، سفير دولة فرنسا بالقاهرة إريك شوفالييه والوفد المرافق له، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فرص استثمارية جديدة في المجالات الصحية

وفي مستهل الاجتماع رحب نائب رئيس مجلس الوزراء، بالسفير الفرنسي والوفد المرافق له، معربا عن سعادته بالتنسيق والتعاون مع فرنسا، في العديد من الملفات الصحية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن توطيد أواصر التعاون بين البلدين، وخلق فرص استثمارية جديدة في المجالات الصحية، بما ينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مجالات الرعاية الصحية.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء علي تكاتف جميع قطاعات الدولة المصرية لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وذلك استكمالا لدور الدولة المصرية التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لاستقبال المصابين الفلسطينيين في المستشفيات المصرية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء تناول آخر التطورات في مجالات التعاون المتبادلة بمجال الرعاية الصحية، وأيضا المشروعات المشتركة وموقفها الحالي، وأيضا تطوير أوجه التعاون مع المركز القومي الفرنسي جوستاف روسي والقطاع الصحي بفرنسا من خلال التنسيق لبروتوكولات تعاون جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض ما تم خلال الفترة الماضية من تعاون بين البلدين، لدعم جهود مصر في تقديم الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين، والتي بدأت منذ بداية الأحداث في قطاع غزة، وآليات تعزيز التعاون في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية في هذا الشأن.

جهود الدولة المصرية في تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين

من جانبه أشاد السفير الفرنسي بالقاهرة، بجهود الدولة المصرية في تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية، مؤكدا قوة العلاقات التي تجمع بين مصر وفرنسا في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية.

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