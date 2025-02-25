الثلاثاء 25 فبراير 2025
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خارج الحدود

حماس: السياسات الإجرامية للاحتلال سبب وفاة 6 أطفال حديثي الولادة بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن وفاةَ 6 أطفال حديثي الولادة في قطاع غزة، جاء نتيجةَ البرد القارس وانعدام وسائلِ التدفئة، مشيرة إلى أن وجود عدد من الأطفال في المستشفيات بحالة حرجة؛ يرجع للسياسات الإجرامية لحكومة الاحتلال الفاشي، ومنعها إدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء لأكثر من مليوني مواطن.

 المجتمع الدولي يواصل صمته عن معالجة الكارثة الإنسانية فى غزة

وقالت الحركة في بيان: يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه المجتمع الدولي صمته عن معالجة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاعُ غزة نتيجةَ العدوان والحصار الصهيوني الإجرامي.

انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

وطالبت الحركة  الوسطاء بالتحرك الفوري لوقف انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاقِ النار، وإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني المرتبط به، وضمان إدخال مستلزمات الإيواء والتدفئة والمساعدات الطبية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة، لحماية الأطفال فيه، الذينَ قضى منهم أكثر من سبعةَ عشر ألفًا جراء حرب الإبادة الوحشية خلال الـ15 شهرًا الماضية.

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