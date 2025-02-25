"استغل جهلي"، ترامب يروي قصة خداعه من ماكرون
مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وروى قصة لقاء سابق بينهما، مشيرا إلى أن ماكرون خدعه حقا، على حد تعبيره.
ترامب مازحا: ماكرون خدعني
وقال ترامب: " أريد فقط أن أروي لكم قصة قصيرة عندما خرجنا، بدأ يتحدث بالفرنسية، ولم يكن معنا مترجم. وكان يتحدث كثيرا، وكنت أومئ برأسي: "نعم، نعم، نعم"، وقد خدعني حقا لأنني عدت في اليوم التالي وقرأت الأوراق، قلت: هذا ليس ما اتفقنا عليه!".
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