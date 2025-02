"استغل جهلي"، ترامب يروي قصة خداعه من ماكرون

🇺🇸🇫🇷 Trump sur Macron:



« La fois dernière nous avions dîner à la Tour Eiffel avec nos femmes, et il (Macron) a commencé à parler du French deal et répondait en Français aux journalistes sur notre accord et nous n’avions pas de traducteur donc je répondais « oui, oui, oui, » en… pic.twitter.com/TGBFUg0usI