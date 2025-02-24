ماكرون: أوروبا استثمرت 138 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أوروبا استثمرت 138 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا في صراعها مع روسيا.

نهاية الحرب في أوكرانيا

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، "لا نعلم إذا كانت أوكرانيا ستستعيد أراضيها لكن آمل ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، بأن الحرب في أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع.

وأضاف ترامب: "سأكون على استعداد للذهاب إلى موسكو في الوقت المناسب".

زيلينسكي يطلب عقد اجتماع مع ترامب قبل قمته المرتقبة مع بوتين

وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

من دون ضمانات أمنية من واشنطن لن نوافق على اتفاق المعادن

وبحسب شبكة «العربية»، صرح زيلينسكي: "أعرف كيفية عقد صفقات مع الأشخاص الجادين.. وأريد من ترامب تفهما لاحتياجات أوكرانيا الأمنية".

وتابع: زيلينسكي: "نشر قوات أمريكية بأوكرانيا سيكون منطقيا مقابل اتفاق المعادن.. من دون ضمانات أمنية من واشنطن لن نوافق على اتفاق المعادن".

سداد أوكرانيا 100 مليار دولار لواشنطن

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن ما يعرفه أن بلاده تلقت من واشنطن 100 مليار دولار ولا يعلم من أين أتى رقم 500 مليار دولار.

وأضاف الرئيس الأوكراني : "لست مستعدًّا حتى لمناقشة سداد 100 مليار دولار لواشنطن لأن جزءًا منه كان منحة وليس قرضًا".

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