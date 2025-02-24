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خارج الحدود

ترامب: حرب أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع ومستعد للذهاب إلى موسكو

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، إن الحرب في أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع.

وأضاف ترامب: "سأكون على استعداد للذهاب إلى موسكو في الوقت المناسب".

 

زيلينسكي يطلب عقد اجتماع مع ترامب قبل قمته المرتقبة مع بوتين

وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

 

من دون ضمانات أمنية من واشنطن لن نوافق على اتفاق المعادن

وبحسب شبكة «العربية»، صرح زيلينسكي: "أعرف كيفية عقد صفقات مع الأشخاص الجادين.. وأريد من ترامب تفهما لاحتياجات أوكرانيا الأمنية".

وتابع: زيلينسكي: "نشر قوات أمريكية بأوكرانيا سيكون منطقيا مقابل اتفاق المعادن.. من دون ضمانات أمنية من واشنطن لن نوافق على اتفاق المعادن".

 

سداد أوكرانيا 100 مليار دولار لواشنطن

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن ما يعرفه أن بلاده تلقت من واشنطن 100 مليار دولار ولا يعلم من أين أتى رقم 500 مليار دولار.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "لست مستعدا حتى لمناقشة سداد 100 مليار دولار لواشنطن لأن جزءا منه كان منحة وليس قرضا".

 

أوكرانيا ترفض طلب واشنطن بإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار دولار

وذكرت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادر أن أوكرانيا رفضت طلبا أمريكيا بإنشاء صندوق تعويضات بقيمة 500 مليار دولار كجزء من صفقة لنقل عائدات إنتاج المعادن الأوكرانية.

وأوضحت الوكالة: "الصندوق يعوض الولايات المتحدة عن كل النفقات على الدعم الذي تم تقديمه منذ بداية الصراع، لكن كييف تزعم أن المبلغ الفعلي للمساعدات أقل بخمس مرات من المبلغ المعلن ويبلغ 90 مليار دولار فقط".

وذكرت أن "حالة عدم اليقين التي تعيشها كييف بشأن الحصول على مزيد من الدعم المالي والعسكري من واشنطن تظل موضوعا للنقاش".

 

تعويض الولايات المتحدة عن المساعدات التي قدمتها

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتوقع التوصل سريعا إلى اتفاق مع كييف بشأن التزامات تعويض الولايات المتحدة عن المساعدات التي قدمتها.

كما كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ستقطع شبكة "ستارلينك" عن أوكرانيا في حال رفض فلاديمير زيلينسكي التوقيع على اتفاقية الثروات المعدنية.

وصرح دونالد ترامب في 3 فبراير بأن واشنطن تتوقع من كييف تقديم ضمانات بشأن توريد المعادن النادرة كجزء من خطة لتعويض ما بين 400 إلى 500 مليار دولار أنفقتها الولايات المتحدة على أوكرانيا.

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ترامب الحرب في أوكرانيا أوكرانيا موسكو الرئيس الأوكراني زيلينسكي بوتين

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