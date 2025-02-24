أخبار الاقتصاد اليوم.. 51.3 % زيادة في حصيلة تحويلات المصريين بالخارج.. وخبير يكشف موعد انخفاض أسعار الدواجن

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



وزارة الاستثمار تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري الزامبي

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري الزامبي والذي عقد تحت عنوان تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وذلك بحضور هاكيندي هيتشيليما رئيس جمهورية زامبيا، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشيبوكا مولينجا وزير التجارة والصناعة الزامبي، وتوبلاي لوبايا سفير زامبيا بالقاهرة.

وقال هاكيندي هيتشيليما رئيس جمهورية زامبيا إن زيارته للقاهرة تعكس الروابط القوية بين البلدين وتفتح فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية، مشيرا الى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مصر لتعزيز النمو الاقتصادى.

وأضاف أن زامبيا تمتلك إمكانيات هائلة في مجالات التعدين والزراعة والطاقة المتجددة، كما انها بفضل موقعها الاستراتيجي في جنوب القارة الإفريقية، مؤهلة لتكون مركزًا لوجستيًا للتجارة الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن حكومته ملتزمة بتحسين بيئة الاستثمار من خلال تطبيق سيادة القانون وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

وأكد الرئيس الزامبي أن بلاده نجحت في إعادة هيكلة ديونها ضمن إطار مجموعة العشرين، ما يتيح فرصًا جديدة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيدا بالتطورات الاقتصادية في مصر.

وأعرب هيتشيليما عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، مؤكدًا أن التعاون مع مصر سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة في زامبيا.

كما أشار إلى أهمية الابتكار والتكنولوجيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، داعيًا الشركات المصرية إلى الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في زامبيا.

ومن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة، أن المنتدى يمثل منصة حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وزامبيا، مشيرا الى أن مصر حريصة على دعم التنمية الاقتصادية في البلدين من خلال تعزيز الاستثمارات في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والبنية التحتية.

وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك خبرات متقدمة في مجالات التصنيع الزراعي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وهو ما يمكن أن يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، داعيا المستثمرين المصريين إلى استغلال الفرص الواعدة في زامبيا، وخاصة في قطاع التعدين حيث تعد زامبيا من أكبر منتجي النحاس في إفريقيا.

و أكد الوزير على أهمية تعزيز القيمة المضافة للمواد الخام في زامبيا، مشيرًا إلى أن التعاون المصري الزامبي في هذا المجال يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة إلى الأسواق العالمية.

وأشاد «الخطيب» بالعلاقات الثنائية القوية بين البلدين،حيث تمتلك مصر وزامبيا إمكانيات هائلة لتعزيز التعاون الاقتصادي، لافتا الى اهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية.

كما شدد الوزير على ضرورة إزالة العقبات أمام حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيات والبنية التحتية.

ارتفاع سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بنحو 10 جنيهات بختام تعاملات اليوم الاثنين 24 فبراير 2025 داخل الأسواق.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “فيتو” سعر الذهب اليوم وفق آخر تحديث بالأسواق المحلية.

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4748 جنيهًا "بيع“.

أسعار الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4155 جنيهًا ”للبيع".

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 350 جنيهًا “للبيع”.

أسعار الفائدة في حساب بداية من CIB

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن أسعار الفائدة على حساب بداية لاسيما بعد تخفيض البنك أسعار عدد من شهادات الادخار مؤخرًا.



وأوضح مسئولون بنك التجاري الدولي CIB أن حساب بداية يقدم عائد سنوي بنسبة 6% بدورية صرف عائد شهرية وحد أدنى 1 جم لاحتساب العائد.

وتشمل قائمة مميزات حساب بداية في البنك التجاري الدولي ما يلي:

• فتح الحساب بالبطاقة الشخصية فقط

• لا يوجد حد ادنى لفتح الحساب ولا توجد رسوم لفتح الحساب

• لا يوجد حد ادنى للرصيد

• إصدار بطاقة الخصم المباشر مجانًا

• مصاريف مخفضة للاشتراك الشهري (5 جنيه)

• الحساب مقدم لعملاء البنك الجدد من حاملي الجنسية المصرية فقط

• يتم خصم رسوم بقيمة 100 جنيه من حساب العميل علي عدد من المعاملات التي تتم داخل فروع CIB.

ومن جانب آخر أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB - أكبر بنك قطاع خاص في مصر – بالتعاون مع منظمة مستشاري الأعمال المعتمدين العالمية (AASBC)، عن تقديم شهادة SEMP المعترف بها دوليًا لكافة مديري علاقات الأعمال المصرفية بالبنك. تهدف هذه الشهادة إلى تزويد المهنيين بالمعرفة المتعمقة والمهارات المتخصصة اللازمة لدعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في رفع مستويات الكفاءة وزيادة العوائد.

ويُعد البنك التجاري الدولي هو أول بنك في مصر والشرق الاوسط يقدم هذه الشهادة لموظفيه، مما يعكس التزامه المستمر بتعزيز تنمية وتطوير مهارات موظفيه وتحقيق أعلى المعايير المهنية. كما تتيح الشهادة للمشاركين الاستفادة من الاستشارات المتخصصة، بالإضافة إلى الوصول إلى الموارد والأدوات الحديثة التي تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في ضمان تطبيق أفضل ممارسات القطاع وتحقيق التميز في الأداء.

ارتفاع سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

سعر الدولار اليوم، شهد سعر صرف الدولار، حالة من الارتفاع الطفيف بنحو 5 قروش في ختام تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025.

وترصد “فيتو” سعر الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري في بداية تعاملات اليوم الاثنين حوالي 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في الإسكندرية حوالي 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

متى تنخفض أسعار الدواجن؟ اتحاد المنتجين يرد

اسعار الدواجن، قال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: لاحظنا وجود ارتفاع في أسعار الكتاكيت الفترة الماضية ولكن بدءًا من اليوم شهدنا تراجعا في السعر وبالتالي سينعكس ذلك على سوق الدواجن".

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “ألحدث اليوم”إلي أن اسعار الدواجن تتحدد بناءًا على العرض والطلب، حيث قبل الموسم الحالي كان سعر كيلو الدواجن يصل الي 85 جنيها ووصل حاليا الي 90 جنيها، ونتوقع انخفاضا كبيرا في الأسعار خلال شهر رمضان.

وأشار: ننتج 4 ملايين دجاجة يوميا واسعارنا في الدواجن المنتجة محليا أقل من المستوردة، حيث أن سعر الكيلو حاليا بحوالي 90 جنيها بينما المستورد يباع بـ135 جنيها

وأكد: سنشهد تراجع في أسعار الدواجن مع دخول شهر رمضان





البنك المركزي يعلن مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان

اعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان في كافة فروع البنوك العاملة في مصر

وقال البنك في بيان له إن مواعيد عمل القطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025 ستكون كما يلي

بالنسبة للموظفين:

من الساعة التاسعة صباحًا إلي الساعة الثانية بعد الظهر.



بالنسبة للجمهور:

من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.





وقال البنك المركزي في بيان له اليوم، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر2023)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من كل عام. كما ارتفعت مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (نوفمبر2024) بمعدل 24.5% والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار.

كما شهدت تحويلات المصريين خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/ديسمبر 2024) ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 80.7% لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار (مقابل نحو 9.4 مليارات دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر2023).



51.3 % زيادة فى حصيلة تحويلات المصريين بالخارج خلال 2024

قال البنك المركزي في بيان له اليوم، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر2023)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من كل عام. كما ارتفعت مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (نوفمبر2024) بمعدل 24.5% والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار.

كما شهدت تحويلات المصريين خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/ديسمبر 2024) ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 80.7% لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار (مقابل نحو 9.4 مليارات دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر2023).

وعلى مستوي السنة الميلادية 2024، سجلت التحويلات ارتفاعًا بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار (مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023).



البورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين. وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.278 تريليون جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 30925 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 38415 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 13605 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 8718 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 11975 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3255 نقطة.



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