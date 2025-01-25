السبت 25 يناير 2025
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اقتصاد

هل يوجد حد أدنى لرصيد حساب بداية في CIB؟

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

 يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB، حول الحد الأدنى لرصيد الحساب بداية.

وأوضح مسئولون البنك التجاري الدولي أنه لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب بداية في CIB.

وأوضح البنك التجاري الدولي أن حدود المعاملات في حساب بداية كالتالي:

الحد اليومي لمعاملات الخصم على الحساب 60 ألف جنيه. 

الحد الشهري لمعاملات الخصم على الحساب 200 ألف جنيه. 

ويتيح CIB Business Banking حساب 'بداية' الجاري للعملاء من أصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم تصريح نشاط أو مقر عمل، وذلك من خلال التالي:

رسوم اشتراك رمزية (5 جنيهات شهريًّا)

إعفاء من رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر

إصدار مجاني لبطاقة الإيداع للشركات

إعفاء من رسوم فتح الحساب

اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت البنكية للشركات CIB Business Online

إمكانية طلب ماكينة نقاط البيع.

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن حدود المعاملات في حساب بداية الجاري للعملاء من أصحاب الشركات والمهن الحرة حيث يأتي ضمن باقة خدمات متنوعة يتم تقديمها لتلك الفئة من العملاء.

 

تفاصيل التمويل العقاري في CIB

 ومن جانب آخر أوضح مسئولو البنك التجاري الدولي أنه لكي  تكون الوحدة صالحة للتمويل العقاري تحت مبادرة البنك المركزي لا بد من توافر شروط كالتالي:

يجب أن تكون مسجلة أو قابلة للتسجيل 
 يجب أن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة 2.5 مليون جم 
يجب أن تكون كاملة التشطيب والمرافق
 

وحول الحد الأقصى للدخل الشهري وسعر العائد على التمويل فهو كما حدده البنك كالاتي:
متوسط الدخل 3%: 1- الحد الأقصى لسعر الوحدة: حتى 1.1 مليون جم
2- أقل مقدم للوحدة:  15% من إجمالي قيمة الوحدة
3- الحد الأقصى للدخل الشهري: أعزب: 13,000 جم
أسرة: 18,000 جم 
4-  سعر العائد 3% 
5- مدة التمويل: 30 سنة.

متوسط الدخل 3%: 1- الحد الأقصى لسعر الوحدة: أكثر من 1.1 مليون جم حتى 1.4 مليون جم 
2- اقل مقدم للوحدة: 20% من إجمالي قيمة الوحدة
3- الحد الأقصى للدخل الشهري: أعزب: 13,000 جم
أسرة: 18,000 جم 
4-  سعر العائد 3% 
5- مدة التمويل: 30 سنة 
متوسط الدخل 8%: - الحد الأقصى لسعر الوحدة: 2.5 مليون جم
- اقل مقدم للوحدة:  20% من إجمالي قيمة الوحدة
الحد الأقصى للدخل الشهري: 
أعزب: 40,000 جم
أسرة: 50,000 جم
4-  سعر العائد 8% 
5- مدة التمويل: 25 سنة

مواصفات الوحدة: يجب أن تكون الشقة كاملة التشطيب والمرافق.

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