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أخبار مصر

قفزة تاريخية، تحويلات المصريين في الخارج ترتفع 47.1% وتصل إلى 26.3 مليار دولار

تحويلات المصريين
تحويلات المصريين في الخارج، فيتو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تحويلات المصريين في الخارج سجلت نموًا غير مسبوق، حيث ارتفعت بنسبة 47.1% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، لتصل إلى 26.3 مليار دولار، مقارنة بـ 17.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية. 


ويعكس هذا الارتفاع ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، وسط إجراءات حكومية ناجحة لضمان استقرار سعر الصرف وجذب مزيد من العملة الصعبة.

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