الأحد 29 ديسمبر 2024
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اقتصاد

وزارة الاستثمار: تنفيذ 99 برنامجًا تدريبيًّا لـ 3520 متدرب خلال 2024

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن جهود مركز تدريب التجارة الخارجية خلال 2024، موضحا انه  تنفيذ  99 برنامجًا تدريبيًّا لإجمالي  3520 متدرب.

وأوضح أنها تتضمن البرامج التدريبية للقيد بسجل المصدرين / المستوردين، حيث تم تنفيذ  50 برنامج مزاولة التصدير لإجمالي  2109 متدرب حيث تناول البرنامج القواعد واللوائح المختلفة التي تحكم العملية التصديرية، والمستندات اللازمة لإتمام إجراءات التصدير، والنظام الجمركي المصري، وتشريعات وقوانين التصدير،والإجراءات الجمركية…وغيرها من الموضوعات.

 

 

وتم تنفيذ  25 برنامج مزاولة الاستيراد لإجمالي 833 متدرب، حيث تناولت البرامج إجراءات ومستندات الاستيراد، والتشريعات الاستيرادية، والإجراءات الجمركية، ولوجستيات الاستيراد وكذلك إجراءات فحص البضائع الواردة.

ونوه الخطيب بأنها تضمنت ايضا البرامج التدريبية المنفذة في اطار اتفاقيات تعاون قام المركز بتوقيعها مع جهات محلية ودولية، حيث تم تنفيذ  16 دورة من برنامج “التدريب خطوة نحو التصدير” STEP وذلك لإجمالي  396 متدرب في اطار الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين مركز تدريب التجارة الخارجية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة وجهاز تنمية المشروعات.

كما تم تنفيذ عدد 1 ورشة عمل ” التصدير عبر اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية AfCFTA” بالتعاون مع مركز التجارة الدولية ITC بجنيف والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير Afreximbank لإجمالي  22 متدرب.

وأشار إلى البرامج المنفذة في اطار خطة المركز بالإعلان عن برامجه التدريبية الدورية، تم تنفيذ دورة من برنامج “ادارة التصدير” لإجمالي 13 متدرب، البرنامج معتمد دوليا من هيئة التدريب للتجارة الخارجية الكندية، كما تم تنفيذ  5 دورات من برنامج إعداد أخصائي التصدير لإجمالي 117 متدرب. حيث تناول التعرف على النظام التجاري العالمي والتعامل مع اللوائح والقوانين المنظمة للتصدير، واكتساب المعارف والمهارات الخاصة بخدمات العملية التصديرية، تم ايضا تنفيذ برنامج “الاشتراك بالمعارض التجارية الدولية” لإجمالي  30 متدرب حيث تناول البرنامج التعرف على أهمية الاشتراك في المعارض التجارية في التسويق للتصدير، وتحديد أهم المعارض التجارية الدولية، وإتباع الخطوات والإجراءات اللازمة للاشتراك في المعارض والأسواق الدولية والإقليمية.

 

 

تعزيز الصادرات المصرية

 واستعرض الخطيب إنجازات الوزارة ومختلف هيئاتها وقطاعاتها التابعة والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2024.

 الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية 

 

وقال الوزير: إن وزارة الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية. 

 الدولة تستهدف الوصول بالصادرات الى 145 مليار دولار سنويًّا

وأضاف الخطيب أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات الى 145 مليار دولار سنويًّا.

 

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وزير الاستثمار حسن الخطيب تدريب التجارة الخارجية

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