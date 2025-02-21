البنك المركزى والتضخم

لم يلهث البنك المركزى المصرى وراء الفيدرالى الأمريكي كما فعل من قبل في رفع سعر الفائدة، ومازال يحتفظ بسياسته النقدية المتشددة وقام مجددا بتثبيت سعر الفائدة، رغم اتجاه الفيدرالي الأمريكي منذ أواخر العام الماضى بتخفيض سعر الفائدة.



وقد فعل البنك المركزي المصري ذلك لأنه يدرك أن معدل التضخم لدينا مازال مرتفعا، وأن انخفاضه مابرح محدودا، بل وأنه قد يتعرض للارتفاع أحيانا بسبب الزيادات المتوقعة هذا العام في أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية وبعض الخدمات الحكومية، فضلا عن احتمال حدوث بعض التراجع في قيمة الجنيه تعكسها المعاملات الأجلة، لذلك احترز البنك المركزى ولم يقم بتخفيض سعر الفائدة.



كما أن الإبقاء على سعر الفائدة مرتفعا ربما كان يستهدف جذب الأموال الساخنة، وتحديدا سندات الخزانة الدولارية التى مازالنا نعتمد عليها في سد الفجوة الدولارية، نظرا لأننا لم نتخذ قرارات جريئة لترشيد وارداتنا من الخارج التى تفوق كثيرا قيمة صادراتنا.



وعدم اللهث وراء الفيدرالي الأمريكي واتخاذ سياسة نقدية مستقلة أمر جيد، ولمن فى ذات الوقت فإن استمرار الاعتماد على الأموال الساخنة أمر غير جيد، فنحن مازلنا نعانى من أثار انسحاب هذه الأموال من أسواقنا قبل ثلاثة أعوام مضت، وهو ما كلفنا مالا يقل عن عشرين مليار دولار بالإضافة إلى أعباء ديوننا الخارجية الأخرى..

لذلك نكرر القول أننا نحتاج لترشيد وارداتنا من الخارج، وهذا هو دور الحكومة وليس البنك المركزى.. فإذا كنّا نحتاج لمواجهة التضخم والسيطرة عليه بإنتهاج سياسة نقدية متشددة، فإن هذه السياسة لها تداعياتها على حجم ومعدل الإنتاج والنمو الاقتصادي لأن معدلات الفائدة المرتفعة لا تشجع المستثمرين والمنتجين على التوسع في الإنتاج.. مما نحتاج في ذات الوقت لكبح الزيادات الحكومية لأسعار الكهرباء والمنتجات البترولية.

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