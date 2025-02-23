كل ما تريد معرفته عن صندوق استثمار أصول في بنك CIB

يبحث العديد من عملاء بنك التجاري الدولي cib عن تفاصيل صندوق الاستثمار أصول.

وأوضح بنك التجاري الدولي CIb أن أصول هو صندوق استثمار مفتوح تم إطلاقه في 2005، ويبلغ الحجم المبدئي لاستثماراته 500 مليون جنيه.

يستثمر الصندوق في مجموعة متنوعة من الأوراق المالية المحلية قصيرة الأجل ذات الدخل الثابت، ولا يستثمر الصندوق في الأسهم.

يتميز الصندوق بتوفير السيولة يوميًا حتى 12:00 ظهرًا، ويمكن شراء وثائق الصندوق من خلال فروع. تطبق رسوم اشتراك بنسبه 0.1% بحد أدنى خمسون جنيه.

صندوق استثمار بنك CIB



وبشكل عام، فإن صندوق "استثمار" هو صندوق للاستثمار في الأسهم المصرية تأسس في أبريل 2006 بهدف تغطية رأس المال من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المصرية المقيدة بالبورصة المصرية.



مزايا الصندوق:



استثمار معتدل إلى عالي المخاطر: الحد من مخاطر الاستثمار من خلال تنويع الأسهم في محفظة الصندوق.

عائد تراكمي: صندوق استثمار هو صندوق ذو عائد تراكمي حيث يتم إعادة استثمار العوائد الاستثمارية لأصوله مرة أخرى.

السيولة: صندوق استثمار يتيح للعملاء الاكتتاب اليومي (ما عدا الخميس) والاسترداد الأسبوعي لوثائق الصندوق.

التنوع: صندوق استثمار يتيح للعملاء التنوع من خلال الاستثمار في محفظة استثمار مكونة من مختلف القطاعات بالبورصة المصرية.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنوك عن شهادات الادخار في بنك التجاري الدولي CIB.

وأوضح البنك التجاري الدولي أن قائمة شهادات الادخار الحالية تضم كلًّا من:

الشهادة الثلاثية "Premium" للعائد الشهري: العائد 17% سنويًّا، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه.

- الشهادة الثلاثية "Plus" للعائد الشهري: سعر العائد إلى 16%، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 ألف جنيه.

- الشهادة الثلاثية"Prime": سعر العائد 15%، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه

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