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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 24-2-2025 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم في محافظة الفيوم، فيتو

استقرت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، عند أسعار الأمس، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين، ما بين 90 و100 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 95 جنيها.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدي ما بين 110 و125 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 90، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85 و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 110 و120 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 130 إلى 140جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 120 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 140 و155 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه 205 و225 جنيها، وفي السوبر ماركت 230 جنيها، وكيلو الأوراك 105 جنيهات، وكيلو كبد وقوانص 105 جنيهات، كيلو صدور بالعظم 150 جنيها، كيلو الدبابيس 150 جنبها، كيلو شيش طاووق 205 جنيهات، كيلو حمام كداب 160 جنيها، كيلو كبدة صافي 150 جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 210 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 210 جنيها، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 210 جنيها، كيلو الأجنحة 80 جنيها، كيلو الهياكل 55 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد من مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد كبير من المربين ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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